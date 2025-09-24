Свештеник у пензији погинуо код Угљевика

24.09.2025
Протојереј-ставрофор Сретен Митровић (72), свештеник у пензији из Бијељине, погинуо је синоћ, 23. септембра, у саобраћајној несрећи код Угљевика.
Трагедија се, на магистралном путу Бијељина - Тузла, у мјесту Малешевци, општина Угљевик, догодила око 19.50.
Учествовали су аутобус мерцедес којим је управљао В.М. из Лопара и опел којег је возио Бијељинац Митровић.
Из Епархије зворничко-тузланске су саопштили да је Митровић рођен на Сретење 1953. године у Вукосавцима, код Лопара. Завршио је Српску православну богословију Светих Кирила и Методија у Призрену. Рукоположен је 29. августа 1975. године за ђакона, а 1. септембра исте године у чин свештеника, пишу Независне.
"Своју свештеничку службу започео је у Епархији тимочкој као парох салашки (1975–1981), затим великоизворски (1981–1984) и ВИ зајечарски парох (1984–2015). Од 2001. до 2015. године обављао је дужност архијерејског намјесника зајечарског, а извјесно вријеме био је и секретар Епархијског управног одбора Епархије тимочке. За свој труд и службу одликован је 2005. године од тадашњег Епископа тимочког, а садашњег Митрополита жичког Јустина, правом ношења напрсног крста", навели су из Епархије зворничко-тузланске.
Пензионисан је 2015. године и био је настањен у Бијељини, гдје је, како се додаје у саопштењу, у оквиру Епархије зворничко-тузланске наставио неуморно да служи Богу и народу.
"Са супругом Кристином изродио је двије кћери, Гордану и Наташу, добио зетове Жељка и Саву, као и унучад: Даницу, Јовану, Богдана и Софију. Био је отац пун љубави, трудећи се да молитвеним примјером увијек руководи породицу путем православне вјере и Божје правде", наглашено је у саопштењу из Епархије зворничко-тузланске.
