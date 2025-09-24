Бранко Лазић оптужен да је оштетио буџет Српске за око 125.000 КМ

Извор:
Независне
24.09.2025
14:03
Коментари:0
Основни суд у Бијељини потврдио је оптужницу против Бранка Лазића из Бијељине због утаје пореза којом је за 125.909,68 КМ оштећен буџета Републике Српске.
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини Лазића терети због кривичног дјела утаја пореза и доприноса.
Оптужницом му је стављено на терет да је као физичко лице у Бијељини, у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2023. године, у намјери да избјегне плаћање пореских давања прописаних Пореским законодавством у Републици Српској, пропустио да обрачуна, пријави и плати порез на доходак.
Ради се о порезу за фискалне године 2019., 2020., 2021., 2022. и 2023. на остварене приливе путем WестернУнион система, Монеy Грам и ПаyПал-а, по основу продаје паса у иностранство.
Како је прецизирано, у 2019. години износ је 166.167,60 КМ, у 2020. години износ је 281.133,24 КМ, у 2021. години износ је 305.626,66 КМ, у 2022. години износ је 243.434,49 КМ, у 2023. години износ је 145.926,50 КМ.
Дакле укупно 1.142.287,49 КМ, на начин да није поднио годишње пореске пријаве за порез на доходак на обрасцу 1004, поступајући противзаконито.
Како је прецизирано, на тај начин је у фискалној 2019. години ускратио средства на име јавних прихода у износу од 16.616,76КМ, у 2020. години у износу од 28.113,32 КМ, у 2021. години у износу од 30.562,67 КМ, у 2022. години у износу од 31.646,48 КМ и у 2023. години у износу од 18.970,45 КМ (укупно 125.909,68 КМ) а на штету Буџета Републике Српске.
"Дакле, у намјери да, потпуно избјегне плаћање пореза прописаних актима којима се уређује област пореза Републике Српске или доприноса здравственог или пензијског осигурања, у случају обавезне пријаве, у пет наврата ( 2019, 2020, 2021, 2022. и 2023. година) није пријавио приход, предмет или друге чињенице које су од утицаја на утврђивање пореске обавезе или доприноса здравственог или пензијског осигурања, па због тога дође до неутврђивања пореске обавезе или доприноса здравственог или пензијског осигурања у износу који прелази 50.000КМ", наводи се у оптужници.
Најновије
Најчитаније
15
19
15
18
15
15
15
09
15
09
Тренутно на програму