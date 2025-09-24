Водитељка доживјела незгоду, хитно пребачена у болницу

Извор:
Курир
24.09.2025
13:44
Коментари:0
Кристина Игленџа уживала је у скијању на води и том приликом доживела незгоду након које је морала хитно у болницу.
Кристина Игленџа доживјела је незгоду током адреналинске вожње скија на води, преносе домаћи медији.
Како се наводи, док је водитељка уживала у вожњи глисером и скијању на води, дошло је до непријатног момента, те је Кристини усљед наглог покрета пукао мишић на нози.
Незгода се догодила током одмора, а све је изгледало безазлено док није осјетила оштар бол.
Убрзо након инцидента, пребачена је у локалну клинику гдје јој је указана помоћ, а она се осјећа добро.
Кристина Игленџа често наводи да је управо живот на рубу егзистенције научио да данас врједнује све што има и да је цијело дјетињство данас учинило јачом.
- Дошла сам из Далмације за вријеме рата и живот ме је очврснуо од малих ногу. Научила сам да у животу мораш да идеш јако, снажно и страствено, нема одустајања. Могу и да паднем и да не успјем, отресем колена и наставим даље док не дођем до свог циља. Џабе ти љепота и памет ако немаш храбрости. Не плашим се ничега, осим Бога. Не критикујем себе за грешке из прошлости, него то прихватим и из тога извлачим поуке и ствари које не би требало да понављам - говорила је Кристина.
Долазак из Крајине за Београд није био лак ни за њу, али ни за њену породицу која је најтеже тренутке пребродила захваљујући љубави и међусобној подршци.
- Мислим да ме је то доста формирало као особу, јер сам била мала девојчица од девет година која је била потпуно свјесна свега. Преко ноћи останеш без ичега, дођеш у колони и немаш гдје да спаваш, школе те тешко прихватају, јер си странац.
(Курир)
