Logo

Ања Бла се одселила у Дубаи, за стан искеширала 37.000 евра

24.09.2025

11:35

Коментари:

0
Ања Бла се одселила у Дубаи, за стан искеширала 37.000 евра
Фото: Instagram/anjablaa

Ања Бла ријешила је да напусти Србију и пресели се у Дубаи, а сада је открила у каквом рају ће уживати.

Ања Бла преселила се Дубаи, а пратиоцима на Инстаграму поносно је показала свој нови стан.

Након раскида са Баком Прасетом, напустила је Србију и ријешила да се посвети новом почетку на егзотичној дестинацији.

baka prase anja bla

Сцена

Ања Бла проговорила о Баки Прасету: Момак има психичке проблеме

Да је везу са бившим партнером оставила иза себе, говори њен осмех на лицу али и планови које има за будућност.

У питању је стан у новој згради у којој још нико није живио. Овај дом још није опремљен, али је Ања открила како ће све изгледати.

Ања Бла
Ања Бла

Балкон на ком ће уживати, додала је, има 13 квадратних метара са фантастичним погледом на плажу и град.

- Спаваћа соба није много велика, али има поприлично велики орман у који ми је било битно да могу да ставим ствари - рекла је она, али је стан за сада још увијек празан.

Наиме, теретана, базен и двориште се налазе на шестом спратом, па је показала "најсавршенији поглед који је могла да добије".

- Углавном, мој стан кошта 140.000 дирхама, то је 32.500 евра годишње, што на мјесечном нивоу изађе око 2.700 евра. Плус, има да се плати 5% провизије агенцији, 5% се даје за депозит, 5% се исто плаћа такса држави, тако да је још отишло 15%. То све на крају изађе око 37.000 - открила је Ања Бла.

Подијели:

Таг:

Anja Blagojević

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Босанац испрозивао Теу Таировић: ''Напредовала је само као плесачица''

Сцена

Босанац испрозивао Теу Таировић: ''Напредовала је само као плесачица''

1 ч

0
Глумац објавио кадрове са сета: ''Овако се снимају интимне сцене''

Сцена

Глумац објавио кадрове са сета: ''Овако се снимају интимне сцене''

3 ч

0
Мирза Селимовић проговорио о тешкој операцији

Сцена

Мирза Селимовић проговорио о тешкој операцији

3 ч

0
Окршај Зорице и Вики: ''Она је фолирант, избацила бих је да могу"

Сцена

Окршај Зорице и Вики: ''Она је фолирант, избацила бих је да могу"

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner