Ања Бла се одселила у Дубаи, за стан искеширала 37.000 евра

24.09.2025
11:35
Коментари:0
Ања Бла ријешила је да напусти Србију и пресели се у Дубаи, а сада је открила у каквом рају ће уживати.
Ања Бла преселила се Дубаи, а пратиоцима на Инстаграму поносно је показала свој нови стан.
Након раскида са Баком Прасетом, напустила је Србију и ријешила да се посвети новом почетку на егзотичној дестинацији.
Сцена
Ања Бла проговорила о Баки Прасету: Момак има психичке проблеме
Да је везу са бившим партнером оставила иза себе, говори њен осмех на лицу али и планови које има за будућност.
У питању је стан у новој згради у којој још нико није живио. Овај дом још није опремљен, али је Ања открила како ће све изгледати.
Балкон на ком ће уживати, додала је, има 13 квадратних метара са фантастичним погледом на плажу и град.
- Спаваћа соба није много велика, али има поприлично велики орман у који ми је било битно да могу да ставим ствари - рекла је она, али је стан за сада још увијек празан.
Наиме, теретана, базен и двориште се налазе на шестом спратом, па је показала "најсавршенији поглед који је могла да добије".
- Углавном, мој стан кошта 140.000 дирхама, то је 32.500 евра годишње, што на мјесечном нивоу изађе око 2.700 евра. Плус, има да се плати 5% провизије агенцији, 5% се даје за депозит, 5% се исто плаћа такса држави, тако да је још отишло 15%. То све на крају изађе око 37.000 - открила је Ања Бла.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
13
11
59
11
57
11
52
Тренутно на програму