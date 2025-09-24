Окршај Зорице и Вики: ''Она је фолирант, избацила бих је да могу"

Извор:
Мондо.рс
24.09.2025
08:08
Водитељ Огњен Амиџић је синоћ у емисији угостио чланове жирија музичког такмичења Пинкове звезде.
Иако су многи мислили да ће хаос на његовом каучу правити Јелена Карлеуша и Десингерица, репер с којим се неколико пута свађала на снимању музичког такмичења, изненађење је стигло од Зорице Брунцлик.
Она је на самом почетку емисије признала шта мисли о Вики Миљковић, након што ју је водитељ питао "кога би избацила из жирија".
"Вики, она је највећи фолирант", рекла је Зорица и обратила се колегиници: "Ја сам теби рекла да си полтрон, ти си моје највеће разочарење, Ја те нисам понизила, само сам одабрала кога бих избацила".
"Поштујем Зорицину каријеру и године, али као човјека нећу да коментаришем", одговорила је Вики, на шта је Зорица додала:
"Ја тебе коментаришем као члана жирија. Говорим само и жирирању, ти се представљаш да жирираш другачије, а све нас представљаш као лоше људе".
Погледајте свађу:
