Окршај Зорице и Вики: ''Она је фолирант, избацила бих је да могу"

24.09.2025

08:08

Фото: Printscreen Pink

Водитељ Огњен Амиџић је синоћ у емисији угостио чланове жирија музичког такмичења Пинкове звезде.

Иако су многи мислили да ће хаос на његовом каучу правити Јелена Карлеуша и Десингерица, репер с којим се неколико пута свађала на снимању музичког такмичења, изненађење је стигло од Зорице Брунцлик.

Она је на самом почетку емисије признала шта мисли о Вики Миљковић, након што ју је водитељ питао "кога би избацила из жирија".

"Вики, она је највећи фолирант", рекла је Зорица и обратила се колегиници: "Ја сам теби рекла да си полтрон, ти си моје највеће разочарење, Ја те нисам понизила, само сам одабрала кога бих избацила".

"Поштујем Зорицину каријеру и године, али као човјека нећу да коментаришем", одговорила је Вики, на шта је Зорица додала:

"Ја тебе коментаришем као члана жирија. Говорим само и жирирању, ти се представљаш да жирираш другачије, а све нас представљаш као лоше људе".

Погледајте свађу:

Вики Миљковић

Zorica Brunclik

