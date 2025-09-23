Дарко Лазић се прије пјевања бавио овим занатом

Извор:
Након што је побједио у музичком такмичењу са само 17 година, популарност Дарка Лазића порасла је невјероватном брзином, а он је за кратко вријеме постао један од најтраженијих пјевача на нашим просторима.
Ипак, мање је познато да му се прије музичког такмичења смијешила сасвим другачија каријера.
Дарко Лазић је годинама живио са родитељима у Холандији, а иако се увијек надао да ће постати пјевач, ванредно је завршио средњу фризерску школу.
Међутим, судбина је имала друге планове за њега, а од ове професије му је само остала склоност ка честом мијењању фризура.
Подсјећамо, турбулентан живот Дарка Лазића годинама је интригирао јавност, а изгледа да је мирну луку пронашао поред супруге Катарине са којом је добио кћерку.
"Мало сам се уморио од свега, досадно ми је да правим глупости. Имам 33 године, 20 пјевам. Досадно је, стижу године, деца, нема више мјеста за глупости", рекао је недавно Дарко Лазић за домаће медије.
