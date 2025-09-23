Logo

Дарко Лазић се прије пјевања бавио овим занатом

Извор:

Телеграф

23.09.2025

20:10

Коментари:

0
Дарко Лазић се прије пјевања бавио овим занатом

Након што је побједио у музичком такмичењу са само 17 година, популарност Дарка Лазића порасла је невјероватном брзином, а он је за кратко вријеме постао један од најтраженијих пјевача на нашим просторима.

Ипак, мање је познато да му се прије музичког такмичења смијешила сасвим другачија каријера.

Дарко Лазић је годинама живио са родитељима у Холандији, а иако се увијек надао да ће постати пјевач, ванредно је завршио средњу фризерску школу.

Међутим, судбина је имала друге планове за њега, а од ове професије му је само остала склоност ка честом мијењању фризура.

Снијег

Друштво

Метеоролози већ причају о снијегу: Гдје ће га бити највише

Подсјећамо, турбулентан живот Дарка Лазића годинама је интригирао јавност, а изгледа да је мирну луку пронашао поред супруге Катарине са којом је добио кћерку.

"Мало сам се уморио од свега, досадно ми је да правим глупости. Имам 33 године, 20 пјевам. Досадно је, стижу године, деца, нема више мјеста за глупости", рекао је недавно Дарко Лазић за домаће медије.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Дарко Лазић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Метеоролози већ причају о снијегу: Гдје ће га бити највише

Друштво

Метеоролози већ причају о снијегу: Гдје ће га бити највише

32 мин

0
Цијене нафте порасле након вишедневног пада

Економија

Цијене нафте порасле након вишедневног пада

32 мин

0
Avion

Свијет

Дјечак преживио 1.000 километара лета у простору за стајни трап

38 мин

0
Афричка куга забиљежена на дивљој популацији у Српцу, предузете мјере санације

Друштво

Афричка куга забиљежена на дивљој популацији у Српцу, предузете мјере санације

38 мин

0

Више из рубрике

Милић Вукашиновић открио праву истину о здрављу након ампутације ноге

Сцена

Милић Вукашиновић открио праву истину о здрављу након ампутације ноге

1 ч

0
Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

Сцена

Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

2 ч

0
Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести

Сцена

Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести

3 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Пјевачица открила нове детаље о здравственом стању Халида Бешлића

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

34

Снажан земљотрес погодио Перу

20

31

Уз помоћ ових трикова мирис парфема ће дуже трајати

20

31

Стевандић за АТВ: Пред Српском је велики избор

20

24

Два хороскопска знака која немају среће у љубави

20

15

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner