Дјечак преживио 1.000 километара лета у простору за стајни трап

Агенције

23.09.2025

19:59

Avion
Фото: Pexels

Према извјештајима више медија, укључујући Би-би-си, Си-ен-ен и индијске медије, 13-годишњи авганистански дјечак наводно је преживио лет из Кабула за Делхи, скривен у задњем дијелу стајног трапа путничког авиона.

Како пише Би-би-си, власти су пронашле дијете, које је из града Кундуза на сјеверу Авганистана, како лута по писти у бијелој пиџами на међународном аеродрому "Индира Гандхи" у Делхију након што је лет КАМ Аирлинеса слетио у недјељу.

hitna pomoc

Свијет

Дијете (7) пало са терасе и преминуло: Мајка чула само ударац

Сигурносне снаге притвориле су дјечака и наводно га испитивале неколико сати прије него што су га вратиле у Кабул око 16.00 сати по локалном времену, према изјави индијских Централних индустријских сигурносних снага (ЦИСФ), коју је добио лист "Индиан Експрес".

"Глобал Њуз" није независно потврдио извјештаје.

avion

dijete

