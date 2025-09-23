Дијете (7) пало са терасе и преминуло: Мајка чула само ударац

Извор:
Седмогодишњак који је након пада кроз прозор у суботу увече у бечкој четврти Пенцинг био у животној опасности, преминуо је усљед задобијених повреда.
То је у уторак поподне на упит АПА-е саопштио Општи болнички центар у Бечу.
Дијете је пало из другог спрата стамбене зграде у унутрашње двориште и задобило тешку повреду главе и мозга.
Мајка је чула ударац и затекла свог тешко повријеђеног сина. Према првим сазнањима, у стану су се тада налазиле и 40-годишња жена и њено троје малољетне дјеце.
Према тренутним полицијским информацијама, ради се о несрећном случају.
