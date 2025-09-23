Logo

Дијете (7) пало са терасе и преминуло: Мајка чула само ударац

Курир

23.09.2025

19:56

Фото: Pixabay

Седмогодишњак који је након пада кроз прозор у суботу увече у бечкој четврти Пенцинг био у животној опасности, преминуо је усљед задобијених повреда.

То је у уторак поподне на упит АПА-е саопштио Општи болнички центар у Бечу.

Лијекови

Градови и општине

УКЦ-у недостаје лијекова: Фонд нам није доставио

Дијете је пало из другог спрата стамбене зграде у унутрашње двориште и задобило тешку повреду главе и мозга.

Мајка је чула ударац и затекла свог тешко повријеђеног сина. Према првим сазнањима, у стану су се тада налазиле и 40-годишња жена и њено троје малољетне дјеце.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Ова четири знака су прави магнети за новац

Према тренутним полицијским информацијама, ради се о несрећном случају.

