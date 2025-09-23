Logo

Цијене нафте порасле након вишедневног пада

Извор:

Танјуг

23.09.2025

20:05

Коментари:

0
Цијене нафте порасле након вишедневног пада
Фото: Pixabay

Цијене нафте порасле су данас и то Брента на 67,40 долара по барелу, а америчке сирове нафте ВТИ на око 63,40 долара по барелу, чиме је прекинут четвородневни низ падова, док су трговци били фокусирани на изгледе када је ријеч о снабдијевању и потенцијалне ризике.

Извјештаји указују да би Ирак ускоро могао да настави извоз нафте преко Курдистана, који је био обустављен више од двије године због спора око плаћања, што би потенцијално могло да врати око 230.000 барела сирове нафте дневно на међународна тржишта, пренио је Трејдинг економикс.

Avion

Свијет

Дјечак преживио 1.000 километара лета у простору за стајни трап

Ирак је такође повећао извоз нафте у оквиру споразума Организације земаља извозница нафте ОПЕК плус, очекујући да ће се испоруке у септембру кретати од 3,4 милиона до 3,45 милиона барела дневно.

У међувремену, земље чланице савеза НАТО је оптужиле су Русију у понедјељак у Уједињеним нацијама за повреду ваздушног простора алијансе у Естонији и Пољској.

hitna pomoc

Свијет

Дијете (7) пало са терасе и преминуло: Мајка чула само ударац

Тензије на Блиском истоку такође су остале повишене, док се десетине свјетских лидера окупило у УН како би формално признало палестинску државу, док траје рат Израела у Гази.

Подијели:

Таг:

Нафта

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Афричка куга забиљежена на дивљој популацији у Српцу, предузете мјере санације

Друштво

Афричка куга забиљежена на дивљој популацији у Српцу, предузете мјере санације

39 мин

0
УКЦ-у недостаје лијекова: Фонд нам није доставио

Градови и општине

УКЦ-у недостаје лијекова: Фонд нам није доставио

48 мин

0
Ова четири знака су прави магнети за новац

Занимљивости

Ова четири знака су прави магнети за новац

54 мин

0
Спремају ли се изборне комисије за пријевремене изборе?

БиХ

Спремају ли се изборне комисије за пријевремене изборе?

1 ч

0

Више из рубрике

Познати ланац пекара пред банкротом

Економија

Познати ланац пекара пред банкротом

2 ч

0
Домаћа индустрија намјештаја губи трку на страном тржишту

Економија

Домаћа индустрија намјештаја губи трку на страном тржишту

2 ч

0
Ако имате овај новац ускоро га нећете моћи користити

Економија

Ако имате овај новац ускоро га нећете моћи користити

5 ч

0
Шта је позадина пада броја запослених у ФБиХ: Откази у фабрикама!

Економија

Шта је позадина пада броја запослених у ФБиХ: Откази у фабрикама!

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

34

Снажан земљотрес погодио Перу

20

31

Уз помоћ ових трикова мирис парфема ће дуже трајати

20

31

Стевандић за АТВ: Пред Српском је велики избор

20

24

Два хороскопска знака која немају среће у љубави

20

15

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner