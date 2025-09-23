Цијене нафте порасле након вишедневног пада

Извор:
Цијене нафте порасле су данас и то Брента на 67,40 долара по барелу, а америчке сирове нафте ВТИ на око 63,40 долара по барелу, чиме је прекинут четвородневни низ падова, док су трговци били фокусирани на изгледе када је ријеч о снабдијевању и потенцијалне ризике.
Извјештаји указују да би Ирак ускоро могао да настави извоз нафте преко Курдистана, који је био обустављен више од двије године због спора око плаћања, што би потенцијално могло да врати око 230.000 барела сирове нафте дневно на међународна тржишта, пренио је Трејдинг економикс.
Ирак је такође повећао извоз нафте у оквиру споразума Организације земаља извозница нафте ОПЕК плус, очекујући да ће се испоруке у септембру кретати од 3,4 милиона до 3,45 милиона барела дневно.
У међувремену, земље чланице савеза НАТО је оптужиле су Русију у понедјељак у Уједињеним нацијама за повреду ваздушног простора алијансе у Естонији и Пољској.
Тензије на Блиском истоку такође су остале повишене, док се десетине свјетских лидера окупило у УН како би формално признало палестинску државу, док траје рат Израела у Гази.
