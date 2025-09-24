Мирза Селимовић проговорио о тешкој операцији

24.09.2025
08:32
Коментари:0
Мирза Селимовић проговорио о операцији коју је имао прије неколико година којом је ријешио здравствени проблем који вуче из дјетињства.
Како због посла тако и због свакодневног функционисања, Селимовић је морао да се подвргне интервенцији због које никада није зажалио.
"Имао сам одмалена великих проблема са дисањем и девијацијом, увијек ми је једна страна била затворена. Посљедњих година сам стално користио неке капи, па ми је доктор рекао да сам спалио слузницу. На крају сам рекао: 'Доста је више, идемо то да решимо', одлучио је тада Мирза који признаје да је постојала доза страха.
"Имао сам наравно страх од анестезије и свега тога, али побиједи се тај страх. Сада су те методе другачије да нема потребе за бригу, није то ништа страшно, сада нормално дишем", рекао је он.
Сцена
Окршај Зорице и Вики: ''Она је фолирант, избацила бих је да могу"
Након што је 2014. године однио побједу у "Звездама Гранда", Мирза Селимовић кренуо је да гради професионални пут на естрадној сцени.
Како је и сам рекао, тај пут није био лак. Било је много успона и падова, поготово у почетку док није снимио песму која је промијенила ток његове каријере.
Најновије
Најчитаније
08
44
08
43
08
40
08
37
08
35
Тренутно на програму