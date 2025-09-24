Logo

Мирза Селимовић проговорио о тешкој операцији

24.09.2025

08:32

Мирза Селимовић проговорио о тешкој операцији
Фото: Youtube screenshot

Мирза Селимовић проговорио о операцији коју је имао прије неколико година којом је ријешио здравствени проблем који вуче из д‌јетињства.

Како због посла тако и због свакодневног функционисања, Селимовић је морао да се подвргне интервенцији због које никада није зажалио.

"Имао сам одмалена великих проблема са дисањем и девијацијом, увијек ми је једна страна била затворена. Посљедњих година сам стално користио неке капи, па ми је доктор рекао да сам спалио слузницу. На крају сам рекао: 'Доста је више, идемо то да решимо', одлучио је тада Мирза који признаје да је постојала доза страха.

"Имао сам наравно страх од анестезије и свега тога, али побиједи се тај страх. Сада су те методе другачије да нема потребе за бригу, није то ништа страшно, сада нормално дишем", рекао је он.

Амиџи шоу

Сцена

Окршај Зорице и Вики: ''Она је фолирант, избацила бих је да могу"

Након што је 2014. године однио побједу у "Звездама Гранда", Мирза Селимовић кренуо је да гради професионални пут на естрадној сцени.

Како је и сам рекао, тај пут није био лак. Било је много успона и падова, поготово у почетку док није снимио песму која је промијенила ток његове каријере.

Мирза Селимовић

Пјевач

