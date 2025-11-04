Балканска земља купује 18 авиона Ф-16 за један евро

Извор:
Румунско министарство одбране потписало је уговор с холандском владом о куповини 18 борбених авиона Ф-16 Фајтинг Фалкон заједно с потребном опремом, саопштио је румунски министар одбране Јонуц Муштеану.
Према његовим ријечима, ови ће се авиони користити искључиво у сврху обуке у Европском центру за обуку на авионима Ф-16 у Фетештију у Румунији.
Центар је већ постао регионални центар за обуку пилота из држава чланица НАТО и савезничких земаља.
Муштеану је напоменуо да ће Румунија за авионе платити симболичну цијену - 1 евро.
"Ово је паметно улагање у обуку, сурадњу и будућност", нагласио је.
Румунија ће из државног буџета покрити трошкове обуке украјинских пилота у Фетештију. Обука ће се финансирати путем румунског министарства националне одбране.
Подсјетимо, 2023. неколико је држава чланица НАТО одлучило да пошаље борбене авионе Ф-16 у Украјину и обучи украјинске пилоте за њихово управљање.
Према "Политику", Украјина је вршила притисак на европске земље и Сједињене Државе да убрзају напоре у обуци пилота за управљање авионима Ф-16, будући да је Кијев био незадовољан темпом и обимом обуке пилота на Западу.
У мају ове године, белгијски министар одбране Тео Франкен известио је да ће Белгија испоручити своје Ф-16 Украјини раније него што је планирано.
Међутим, недавно је рекао да ће Белгија моћи да испоручи додатне борбене авионе Ф-16 Украјини у најбољем случају сљедеће године.
Разлог је то што је Белгија тек недавно примила своје борбене авионе нове генерације Ф-35. Франкен је истакао како нови борбени авиони Ф-35 још увијек нису оперативни, што би, по његовом мишљењу, требали да постану за отприлике годину до годину и по дана.
Након што Белгија постигне оперативну способност, земља ће моћи да преда своје Ф-16 Украјини.
