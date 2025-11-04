Кнежевић за АТВ: Питање хијерархије правних прописа у БиХ - кључна ствар

Извор:
АТВ
04.11.2025
23:15
Бивши судија Уставног суда БиХ Златко Кнежевић истакао је да у АТВ-овој емисији 'Битно' да наметање закона и интервенција високог представника није од јуче, као ни условљавање да се ти закони усвајају у Парламентарној скупштини.
"Можемо имати личне симпатије или антипатије према личности која се зове Милорад Додик, можемо имати политичке симпатије или антипатије према политичару Милораду Додику, можемо процјењивати понашање Милорада Додика као предсједника Републике Српске. Можемо оцјењивати постојање канцеларије високог представника и права на наметање закона и других прописа, можемо расправљати о легитимности Кристијана Шмита као високог представника, али све то замагљује кључну ствар коју ја нисам прочитао у овом саопштењу, а то је питање хијерархије правних прописа у БиХ", истакао је Кнежевић.
Он је подсјетио да је постоји само једна одлука (Љубић) у којој се расправљало о легитимном представљању изборним елементима у Федерацији, али се кључна ствар те одлуке заборавила.
"То је прва и једина одлука која је одлучивала о хијерархији правних прописа у БиХ. У образложењу те одлуке је речено да не може закон на нивоу БиХ да делегира Устав ентитета. У тој одлуци се радило о Федерацији БиХ, овдје се ради о Уставу Републике Српске", истакао је Кнежевић.
Он је истакао да је за БиХ уставно-правни поредак најважнија та чињеница.
"Да ли је Уставни суд одговорио и промијенио праксу у хијерархији правних прописа у БиХ или једноставно није одговорио на такву примјену о апелацији или је промијенио свој статус према томе", упитао је Кнежевић.
Он је подсјетио да је Устав БиХ кровни правни акт и да устави ентитета морају бити у складу са њим.
"Да ли ми улазимо у фазу у који ће на уставан или неуставан начин закон на нивоу БиХ делегирати неку другу одредбу Устава или фазу у којој ће се тумачити да било који закон на нивоу БиХ може да уставну категорију у Републици Српској измијени", упитао је Кнежевић.
Комплетну емисију "Битно" погледајте у видео прилогу у наставку:
