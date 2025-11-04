Logo

Објављене ранг листе за стипендије Града Бањалука

Извор:

АТВ

04.11.2025

23:16

Коментари:

0
Објављене ранг листе за стипендије Града Бањалука
Фото: АТВ

Град Бањалука ће ове школске године стипендирати укупно 1.442 ученика средњих школа.

Одјељење за друштвене дјелатности објавило је ранг листу ученика, којима је одобрена стипендија Града Бањалука, по основу успјеха у школи.

Кнежевић

БиХ

Кнежевић за АТВ: Питање хијерархије правних прописа у БиХ - кључна ствар

Ранг листу можете погледати ОВДЈЕ, те на огласној плочи у приземљу зграде Градске управе.

Наиме, на конкурс за стипендије ученицима средњих школа пријавило се 1.514 ученика са подручја нашег града, који су конкурисали за стипендије по успјеху, социјалном статусу и за дефицитарна занимања.

Позитивно је ријешено 1.442 захтјева, и то: стипендије према социјалном статусу (532 захтјева), стипендије за дефицитарна занимања (28 захтјева) и стипендије за успјех у школи (882 захтјева), док 72 захтјева не испуњавају услове Конкурса.

nenad stefanovic

Кошарка

Тренер Игокее за АТВ: Недостајало нам је фокуса, важно је сачувати домаћи терен

Град ће за успјех у школи и према социјалном статусу исплаћивати стипендије у износу од 100 КМ, док стипендија за дефицитарна занимања износи 170 КМ.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

stipendije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тузла пожар Дом пензионера

Хроника

Трагедија у Дому пензионера: Најмање седам страдалих у стравичном пожару

2 ч

0
Пун Мјесец

Наука и технологија

Сутра највећи супермјесец у години

2 ч

0
Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

Економија

Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

2 ч

0
Пожар у Тузли

Хроника

Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

2 ч

0

Више из рубрике

ОЈТ формирало предмет: Како функционише усвајање регулационих планова у Бањалуци?

Бања Лука

ОЈТ формирало предмет: Како функционише усвајање регулационих планова у Бањалуци?

5 ч

0
Бројне улице и насеља у Бањалуци остају без струје

Бања Лука

Бројне улице и насеља у Бањалуци остају без струје

5 ч

0
Стевановић: Мост у Чесми завршен, чека се да град уради приступне путеве

Бања Лука

Стевановић: Мост у Чесми завршен, чека се да град уради приступне путеве

13 ч

2
У Бањалуци се изгубио малтезер, власник нуди 1.000 евра ономе ко га нађе

Бања Лука

У Бањалуци се изгубио малтезер, власник нуди 1.000 евра ономе ко га нађе

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

16

''Битно'': Стручњаци о одлуци Уставног суда

00

10

Новак Ђоковић забринуо све навијаче: ''Одакле му та информација''

23

48

Влаховић донио бод Јувентусу – Бајерн и послије Париза перфектан

23

37

Балканска земља купује 18 авиона Ф-16 за један евро

23

29

Расте број мртвих у језивом пожару у Дому у Тузли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner