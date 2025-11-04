Објављене ранг листе за стипендије Града Бањалука

Извор:
АТВ
04.11.2025
23:16
Коментари:0
Град Бањалука ће ове школске године стипендирати укупно 1.442 ученика средњих школа.
Одјељење за друштвене дјелатности објавило је ранг листу ученика, којима је одобрена стипендија Града Бањалука, по основу успјеха у школи.
БиХ
Кнежевић за АТВ: Питање хијерархије правних прописа у БиХ - кључна ствар
Ранг листу можете погледати ОВДЈЕ, те на огласној плочи у приземљу зграде Градске управе.
Наиме, на конкурс за стипендије ученицима средњих школа пријавило се 1.514 ученика са подручја нашег града, који су конкурисали за стипендије по успјеху, социјалном статусу и за дефицитарна занимања.
Позитивно је ријешено 1.442 захтјева, и то: стипендије према социјалном статусу (532 захтјева), стипендије за дефицитарна занимања (28 захтјева) и стипендије за успјех у школи (882 захтјева), док 72 захтјева не испуњавају услове Конкурса.
Кошарка
Тренер Игокее за АТВ: Недостајало нам је фокуса, важно је сачувати домаћи терен
Град ће за успјех у школи и према социјалном статусу исплаћивати стипендије у износу од 100 КМ, док стипендија за дефицитарна занимања износи 170 КМ.
Хроника
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Економија
2 ч0
Хроника
2 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
13 ч2
Бања Лука
13 ч0
Најновије
Најчитаније
00
16
00
10
23
48
23
37
23
29
Тренутно на програму