ОЈТ формирало предмет: Како функционише усвајање регулационих планова у Бањалуци?

Плати да ти план прође – тако отприлике, данас функционише усвајање регулационих планова у Бањалуци. Због такве изјаве Љубе Нинковића, Окружно јавно тужилаштво Бањалука формирало је предмет по службеној дужности.
"И сад је то већ постало толико опасно по њих да долазе до мене и кажу ,,Молим те, превише сам новца дао, или дала у Градску управу да ми тај регулациони план не би случајно дошао на Скупштину града. Дакле, почели су да нам говоре да Скупштина града неће да доноси регулационе планове, па то траје мјесецима, па онда дођемо у ситуацију да заборавимо да смо им дали паре, па морамо поново да им дамо паре, да би нам то дошло на Скупштину", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине Града Бањалука.
Из Градске управе кажу да је у протеклих пет година половина планова "скинута" са дневног реда по одлуци скупштинске већине, коју чини СНСД.
"Знало се дешавати на примјер да неки план три сједнице за редом не прође Колегијум Скупштине или скупштинску комисију и онда на четвртој они тај план пусте на Скупштину. Шта се то у међувремену десило да су они тај план након што му три пута нису дали и онда су га пустили на Скупштину и на крају усвојили. Морате знати да ниједан план не може бити ни усвојен без СНСД- а. Тако да претпостављам да је предсјендик Скупштине мислио на те планове када је причао да планови не могу доћи на Скупштину ако се некоме не плати", рекао је Вук Вишекруна, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење.
Нинковић каже да није добио службени позив Окружног јавног тужилаштва. Вијест да је позван на саслушање 13.новембра, каже прочитао је у медијима. Не жели да говори, док не добије позив. Исте ставове о сумњама на криминал у вези са регулационим плановима дијели и његов страначки колега, Владо Ђајић.
"Ту су се одборници нашли у незгодном положају. Ако не усвоје те регулационе планове, Драшко и остали медијски их притишћу да заустављају развој града. Ако усвоје учествују у криминалу. И ту је дошло до једне пат позиције", рекао је Владо Ђајић, предсједник Градског одбора СНСД-а.
"Тужилаштво очекује од предсједника Скупштине Града Бања Лука да достави конкретне и релевантне информације, како би Тужилаштво могло утврдити да ли у поступању надлежних органа, а везано за регулационе планове, постоје елементи неког кривичног дјела. Након саслушања, Тужилаштво ће одлучивати о даљем поступању у наведеном предмету", наводе из ОЈТ Бањалука.
