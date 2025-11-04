ОЈТ Бањалука формирало предмет након изјаве Љубе Нинковића

Извор:
АТВ
04.11.2025
09:52
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво Бања Лука формирало је предмет поводом изјаве предсједника Скупштине града Бања Лука Љубе Нинковића "да од инвеститора долазе информације како издвајају много новца Градској управи како би неки регулациони план дошао на ред на сједницу Скупштине града".
"Поводом информације и изјаве у медијима од дана 02.11.2025.године, предсједника Скупштине града Бања Лука Љубе Нинковића, у којој наводи „да од инвеститора долазе информације како издвајају много новца Градској управи како би неки регулациони план дошао на ред на сједницу Скупштине града“ обавјештавамо Вас, да је Окружно јавно тужилаштво Бања Лука, формирало предмет по службеној дужности и упутило позив предсједнику Скупштине града Бања Лука, ради давања изјаве у својству свједока у погледу изнесених тврдњи", наводе из ОЈТ Бањалука.
Како наводе, Тужилаштво очекује од предсједника Скупштине града Бања Лука да достави конкретне и релевантне информације, како би тужилаштво могло утврдити да ли у поступању надлежних органа а везано за регулационе планове, постоје елементи неког кривичног дјела.
"Позив за саслушање у просторијама Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, предвиђено је за дан 13.11.2025.године.
Након саслушања тужилаштво ће одлучити о даљем поступању у наведеном предмету", наводе из ОЈТ Бањалука.
Најновије
Најчитаније
10
44
10
32
10
27
10
14
10
13
Тренутно на програму