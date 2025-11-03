Logo

Аутор:

Стеван Лулић

03.11.2025

16:09

МУП Српске поручује грађанима Бањалуке: Сутра почиње...
Фото: АТВ

Министарство Републике Српске (МУП) поручило је грађанима Бањалуке, али и свима, који се нађу у овом граду да сутра почиње тактичка вјежба.

Вјежба ће, како је најављено, бити реализована на подручју више насеља.

"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће дана 04.11.2025. године у времену од 07,30 до 15,30 часова и у ноћним сатима дана 05/06.11.2025. године на подручју насеља Куљани, Барловци, Буковица и Рамићи реализовати тактичку вјежбу", саопштено је из Министарства.

С обзиром да би ове активности могле привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, МУП поручује да нема разлога за забринутост.

"Не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност. Вјежбу изводи Центар за обуку са припадницима Управе за обезбјеђење личности и објеката и Управе за полицијску подршку МУП-а Српске", наглашава Министарство.

