МУП Српске поручује грађанима Бањалуке: Сутра почиње...

Аутор:Стеван Лулић
03.11.2025
16:09
Министарство Републике Српске (МУП) поручило је грађанима Бањалуке, али и свима, који се нађу у овом граду да сутра почиње тактичка вјежба.
Вјежба ће, како је најављено, бити реализована на подручју више насеља.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће дана 04.11.2025. године у времену од 07,30 до 15,30 часова и у ноћним сатима дана 05/06.11.2025. године на подручју насеља Куљани, Барловци, Буковица и Рамићи реализовати тактичку вјежбу", саопштено је из Министарства.
С обзиром да би ове активности могле привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, МУП поручује да нема разлога за забринутост.
"Не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност. Вјежбу изводи Центар за обуку са припадницима Управе за обезбјеђење личности и објеката и Управе за полицијску подршку МУП-а Српске", наглашава Министарство.
