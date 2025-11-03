Драшко Станивуковић са сарадницима опструише радове на Градском стадиону

Извор:
Минулих дана трчао је Драшко Станивуковић по позорници у дворани „Борик“, али је уједно и побјегао, по ко зна који пут, од својих датих обећања изречених у јавности.
"Вјерујем да ће надлежна одјељења Града Бањалука и екипе које су задужене за тај случај ријешити то што прије и позивам их да то ураде. Упознат сам да Министарство издаје дозволу, али нисам упознат да се чека Град Бањалука. Позивам надлежне да се то уради. Ми смо за реконструкцију и обнову Градског стадиона“, поручио је Станивуковић 21.октобра када смо га упитали зашто Град Бањалука још увијек није издао потребну сагласност за наставак радова на Градском стадиону.
Од тада — тајац.
Грађевинске машине на Градском стадиону и даље стоје у мјесту, а ако је судити по кратком телефонском позиву упућеном Одјељењу за просторно уређење, стајаће и даље.
„Не знам о чему се ради. Требало би да провјерим. Пошаљите ми званичан допис“, рече у петак, за радног времена, Вук Вишекруна, овлашћено лице у ресорном одјељењу.
Допис смо уредно послали, али одговора на питања и даље нема:
Уз наша питања на адресу ресорног одјељења Града Бањалука још раније је стигао допис Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске број 15.2-364-128/25, од 1. септембра 2025 године, а у којем се, између осталог, наводи:
„Да би ово Министарство утврдило постојање услова за издавање локацијских услова на предметној локацији, позивате се да у складу са чланом 60. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу (‘Службени гласник Републике Српске’, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) доставите мишљење Града Бања Лука у вези извођења планираних радова, као и овјерен извод из важећег документа просторног уређења на основу којег би се издали локацијски услови, а по потреби и другу документацију и услове прописане одговарајућим општинским одлукама, који су од значаја у поступку издавања локацијских услова за предметну изградњу“, наводи се у допису Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
На тражено од ресорног министарства надлежни се у Граду Бањалука „праве луди“ више од два мјесеца.
Из ФК Борац покушали су минулих дана да им објавама путем друштвених мрежа скрену пажњу да им „гори под ногама“ и да би радове требало да приводе крају, али од тога слаба вајда.
Кровна конструкција је увелико спремна за монтажу, али радови се неће помјерити са мртве тачке док не стигне потребна сагласност у ресорно министарство.
„Нама су руке везане. Ми смо урадили све што је било до нас, а сада је на потезу Град Бањалука. Не знам зашто се чека толико и шта је још потребно како би издали потребну сагласност за наставак радова“, поручује Дејан Чато, генерални директор ФК Борац.
Кров на источној трибини Градског стадиона тако и даље остаје пусто слово на папиру, а све због папира који је у рукама надлежних у Граду Бањалука.
