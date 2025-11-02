Рупе на бањалучким улицама: Грађани незадовољни, Градска управа без конкретних одговора

Аутор:Теодора Беговић
02.11.2025
19:21
Коментари:1
Рупе, оштећени шахтови и неуређени тротоари свакодневна слика бањалучкиx улица. возачи покушавају избјећи нова оштећења на возилима...истичу да су путеви годинама у лошем стању и да се на терену мало тога мијења.
"Незадовољна сам. Нису добри шахтови, не може се нормално пролазити, колицима се исто не може проћи, паркинзи нису како треба, ма ништа. Сви ми плаћајући регистрацију плаћамо и одржавање цесте и мислим да би то требало бити пуно боље. Да ли сте икада оштетили возило током вожње? Да, оштетила сам нове гуме на неправилним узвишењима и оштрим ивичњацима",
"Лоше, пуно рупа на путевима које нису закрпљене. Конкретно на Паприковцу, на транзиту, код Венеција моста...Углавном, лоши су нам путеви", неки су од коментара грађана.
Из Градске управе уобичајан одговор. дуга објашњења без иједног конкретног податка. Умјесто бројева и резултата, грађанима се нуде описи процедура и оправдања о температури асфалта.Све се,кажу, ради редовно и по приоритетима., али ти приоритети очигледно не прате стање на терену. Рупе и даље говоре више од службених саопштења.
"Сви захтјеви грађана се евидентирају преко Одјељења за саобраћај и путеве. У протеклих годину дана евидентиран је ограничен број случајева који се рјешавају у складу са прописаном процедуром и осигурањем.
„Крпљење" ударних рупа се врши према приоритетима које Одјељење одређује на основу безбједности и фреквенције саобраћаја. Радови се најчешће изводе током дана јер технологија уградње асфалта захтијева температуру и видљивост које није могуће постићи ноћу, посебно у урбаним зонама. У наредним седмицама биће настављена санација ударних рупа у више улица, међу којима и дијелови у непосредној близини Книнске улице гдје су радови већ окончани. Та локација је добар примјер како се постепено, фазно, врши обновa саобраћајне инфраструктуре. Док градске службе најављују нове санације, рупе на улицама и даље су ту као подсјетник да је свака привремена мјера у Бањалуци одавно постала трајно рјешење, поручују из Градске управе.
