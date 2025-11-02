Logo

Рупе на бањалучким улицама: Грађани незадовољни, Градска управа без конкретних одговора

Аутор:

Теодора Беговић

02.11.2025

19:21

Коментари:

1
Рупе на бањалучким улицама: Грађани незадовољни, Градска управа без конкретних одговора
Фото: АТВ

Рупе, оштећени шахтови и неуређени тротоари свакодневна слика бањалучкиx улица. возачи покушавају избјећи нова оштећења на возилима...истичу да су путеви годинама у лошем стању и да се на терену мало тога мијења.

"Незадовољна сам. Нису добри шахтови, не може се нормално пролазити, колицима се исто не може проћи, паркинзи нису како треба, ма ништа. Сви ми плаћајући регистрацију плаћамо и одржавање цесте и мислим да би то требало бити пуно боље. Да ли сте икада оштетили возило током вожње? Да, оштетила сам нове гуме на неправилним узвишењима и оштрим ивичњацима",

"Лоше, пуно рупа на путевима које нису закрпљене. Конкретно на Паприковцу, на транзиту, код Венеција моста...Углавном, лоши су нам путеви", неки су од коментара грађана.

Из Градске управе уобичајан одговор. дуга објашњења без иједног конкретног податка. Умјесто бројева и резултата, грађанима се нуде описи процедура и оправдања о температури асфалта.Све се,кажу, ради редовно и по приоритетима., али ти приоритети очигледно не прате стање на терену. Рупе и даље говоре више од службених саопштења.

"Сви захтјеви грађана се евидентирају преко Одјељења за саобраћај и путеве. У протеклих годину дана евидентиран је ограничен број случајева који се рјешавају у складу са прописаном процедуром и осигурањем.

„Крпљење" ударних рупа се врши према приоритетима које Одјељење одређује на основу безбједности и фреквенције саобраћаја. Радови се најчешће изводе током дана јер технологија уградње асфалта захтијева температуру и видљивост које није могуће постићи ноћу, посебно у урбаним зонама. У наредним седмицама биће настављена санација ударних рупа у више улица, међу којима и дијелови у непосредној близини Книнске улице гдје су радови већ окончани. Та локација је добар примјер како се постепено, фазно, врши обновa саобраћајне инфраструктуре. Док градске службе најављују нове санације, рупе на улицама и даље су ту као подсјетник да је свака привремена мјера у Бањалуци одавно постала трајно рјешење, поручују из Градске управе.

Подијели:

Тагови:

рупа

Бањалука

Градска управа Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

ГрО СНСД Бањалука: Станивуковић за игралиште потрошио тачно колико треба за рад базена

Бања Лука

ГрО СНСД Бањалука: Станивуковић за игралиште потрошио тачно колико треба за рад базена

7 ч

1
Кривична пријава за регулационе планове у Бањалуци

Бања Лука

Кривична пријава за регулационе планове у Бањалуци

2 д

0
Бањалука: Ништа од нижих рачуна, Водовод тражи поскупљење воде

Бања Лука

Бањалука: Ништа од нижих рачуна, Водовод тражи поскупљење воде

2 д

0
Измјена режима саобраћаја у једној бањалучкој улици

Бања Лука

Измјена режима саобраћаја у једној бањалучкој улици

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Полицајац осумњичен да је имао однос са малољетницом

20

24

Несрећа у БиХ: Старица погинула на пјешачком прелазу

20

06

Новак Ђоковић сазнао име ривала у Атини!

20

01

Познато на коју телевизију прелази Миломир Марић након отказа на Хепију

19

50

Шок у Бачком каналу, откривено нешто још из 1944. године!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner