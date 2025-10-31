Кривична пријава за регулационе планове у Бањалуци

Аутор:Теодора Беговић
31.10.2025
19:25
Коментари:0
Према наводима грађанске иницијативе "За план" десетинама регулационих планова у протекле 3 године су прекршене одредбе Закона о уређењу простора, а Бања Лука претворена у град парцијалних, а не стратешких одлука.
"Мислим да је то, од оног што сам јутрос прочитао из медија, један лош перформанс, тзв. Иницијатива за план. Да се ради о перформансу види се из самог садржаја пријаве који су донесени у 2022. па надаље, који наводно нису усаглашени са урбанистичким планом из 1975. ја их онда питам, ако је то тако, зашто том пријавом нису обухватили и планове који су донесени 2021 и раније. Наравно, зато што су то планови који су донесени за вријеме власти СНСД-а. Тако да је из саме те пријаве видљиво ко стоји иза иницијативе и они су се овом пријавом сами разоткрили", рекао је је Вук Вишекруна, в.д. начелника одјељења за просторно уређење.
Док се политичке поруке размјењују, стручњаци упозоравају да иза сваке линије у регулационом плану мора постојати јасан систем, од јавних површина до власничких односа. Ако се ти критеријуми занемаре, упозоравају стручњаци, план остаје само нацрт без стварне вриједности за град.
"Код извођења регулационих планова је потребно да се поштују документи вишег реда, у овом случају урбанистички план. Затим је потребно да се поштују јавни простори, првенствено јавне саобраћајне површине које су неопходне да би град функционисао, затим о јавним просторима намијењеним за ширу популацију, тргови, паркови. Објекти јавног и друштвеног стандарда који су у функцији задовољавања потреба становништва", рекла је Мирјана Синадиновић, архитекта „Урбис Центар“
У Градској управи кажу да је свака одлука прошла јавне расправе и законску процедуру, али признају да је у посљедњих годину дана градска скупштина само једном расправљала о овом плану.
"План је прошао два увида јавне расправе. На другом јавном пристигло је око 300 примједби на сам садржај плана, исто као и приликом првог јавног увида. Сада све те примједбе треба да се сагледају, сортирају, да се на њих одговори", рекао је Вук Вишекруна, в.д. начелника одјељења за просторно уређење.
Кључна питања и даље остају - како су се доносиле измјене, зашто се изузимају ранији планови и да ли су грађанске примједбе адекватно обрађене. До тада, стари план из 1975. остаје једини правни оквир, а свака измјена унутар њега простор за нове расправе и старе подјеле.
