Бањалучани, ово је једини начин да вам се умањи рачун за гријање

31.10.2025

11:44

Корисници градског гријања који су ове сезоне већ имали хладне радијаторе имају право на умањење рачуна.

Све би то било разумно да не постоји "цака".

Наиме, умањење рачуна можете да очекујете само ако сте без гријања били 72 сата и више због квара.

Ово правило важи само од 15. октобра. Онима који су се смрзавали и прије овог датума и то због кварова ништа се не рачуна.

Котор Варпш

Градови и општине

Забрањен јавни скуп бошњачких организација у Котор Варошу

Мање рачуне немојте да очекујете и када сте остали без гријања "јер је вани било топло", па предузеће Еко топлане гријање није ни пуштало.

"Испорука топлотне енергије од почетка сезоне гријања 2025/2026 је уредна на оним локацијама гдје нисмо имали кварове, а режим испоруке топлотне енергије, према прописима, усклађује се са спољашњим температурама ваздуха према температурном дијаграму", поручили су из Еко топлана.

Наводе да када је ријеч о умањењу рачуна за дане када потрошачи нису имали гријање због кварова, Еко топлане поступају у складу са Одлуком о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије.

Марио Мијатовић

Сцена

Складиштар из БиХ хара у Звездама Гранда

"Евиденција о прекидима се ажурно води, и на основу дужине трајања прекида се обрачунавају и бонификације без потребе за подношењем захтјева потрошача, а у складу са прописима, што је и урађено приликом обрачуна, а биће исказано на октобарским рачунима код потрошача. Овом одлуком дефинисано је да ако прекид у испоруци топлотне енергије траје 72 сата или дуже, давалац услуге умањује износ рачуна у објектима који немају инсталисан мјерни уређај (калориметар), у складу са Одлуком и трајањем прекида у испоруци топлотне енергије", образложили су из Еко топлана.

Према правилима потрошачи када немају гријање зато што је топло, немају ни право на "бонификацију". За Еко топлане је основни параметар температура гријаног простора која треба да буде 20 степени Целзијуса, плус – минус 1 степен.

Потрошачи се могу жалити на квалитет испоруке, гдје екипе Еко топлана излазе из на терен и мјере температуре гријаног простора.

Виша сила

Подсјетили су да су Еко топлане од 1. до 14. октобра "увеле погоне у стање приправности, спровеле функционалне пробе укључујући и топле пробе, те отпочеле испоруку топлотне енергије прилагођену спољним температурама и прописаним захтјевима за гарантоване температуре на страни корисника".

Радомир Лукић

Република Српска

Лукић: Створени услови за сагласност САД-а и Русије у СБ УН о низу питања везаних за БиХ

"Због наступања ванредних околности на термоенергетским постројењима – вреловодној мрежи, на које давалац услуге није могао утицати или их спријечити (виша сила), а због чега је могло доћи до одступања од стандардног квалитета топлотне енергије, нема основа за примјену одредби о умањењу рачуна за испоручену енергију, за период од 3. октобра до 14. октобра 2025. године", истакли су из Еко топлана, преноси "Српска инфо".

Кварови на мрежи

"Од почетка сезоне гријања, суочени смо са кваровима на топлификационој мрежи, а број кварова из сезоне у сезону се повећава, с обзиром на дотрајалост дистрибутивне мреже у коју се већ двије године не улажу неопходна средства. Такође, важно је нагласити да до пуцања дотрајале мреже најчешће долази приликом пуњења и пуштања система у погон, када је под притиском, те се овакви кварови не могу предвидјети нити спријечити", кажу из Еко топлана.

Тврде да су када је ријеч о изворима и енергенту, Еко топлане спремно ушле у сезону као и сваке године.

"Међутим, оно што нам представља проблем који из године у годину постаје све већи изазов, јесте управо дистрибутивна мрежа која је као саставни дио јавне комуналне инфраструктуре у власништву и надлежности Града Бањалука", наводе они.

Putin Tramp-15082025

Свијет

Откривено зашто је отказан састанак Трампа и Путина

У Еко топланама кажу да су њихови интервентни тимови свакодневно на терену, међутим с обзиром на велики број кварова и проблема на мрежи, иако "улажу надљудске напоре“, немогуће је у кратком року све отклонити и успоставити уредан режим испоруке топлотне енергије свим корисницима истовремено.

