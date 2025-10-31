Лукић: Створени услови за сагласност САД-а и Русије у СБ УН о низу питања везаних за БиХ

- Скидање америчких санкција физичким и правним лицима из Републике Српске је корак напријед, то је први знак разбистравања, а данас би се могло десити да се оствари добра сарадња САД и Русије о питању стања у БиХ. Кина је и до сада имала уравнотежен приступ. Данас би могле први пут да се чују ријечи критике на све ово што је Шмит урадио. Све што је Народна скупштина доносила након тога је био одговор на његове акте које је доносио без овлаштења за то - истакао је Лукић.

Додао је да је извјештај Републике Српске Савјету безбједности уравнотежен и да Српска инсистира на поштовању Дејтонског споразума.

Он је подсјетио да је овај споразум донио мир и уређење БиХ гдје одлучујућу ријеч, на једној страни, имају федералне јединице, а на другој народи који конституишу БиХ.

- То су његове вриједности и да њих нема, Споразум се не би одржао до сада, упркос уплитању странаца - истакао је Лукић.

Он је рекао да не можемо очекивати да БиХ буде попут неке централизоване државе, јер то њене унутрашње прилике не допуштају.

- Национални идентитети српског и хрватског народа на овом простору су доста дубоки да би били избрисани новотаријом било какве "босанске нације", а Бошњаци и даље сањају Изетбеговићеву исламску републику - нагласио је Лукић.

Он сматра да ће БиХ још дуго овако функционисати, а оно што отежава ситуацију јесте страно уплитање, мијешање и ситуација кад појединци мијењају вољу народа.

- Када бисмо уклонили тројицу судија странаца из Уставног суда БиХ, Канцеларију високог представника свели на оно што је у Дејтону - тијело које треба да помаже странама у рјешавању, а не да рјешава, ми бисмо били препуштени сами себи и тражењу договора. Колико ће бити боље, зависи од тога колико ће конститутивни народи бити спремни на договор - истакао је Лукић.

Подсјетио је да не постоји државна својина у БиХ, јер имовина припада ентитетима, додајући да је разлог кризе инсистирање да имовина буде власништво БиХ.

- Треба склонити странца који инсистира на томе и оне који би централизовану, унитарну БиХ и ствари ће се полако кретати у бољем правцу - сматра Лукић.

Он каже да Босном и Херцеговином треба да управљају њене институције, а страни амбасадори не треба да имају улогу какву желе и какву мисле да остварују јер не могу да се мијешају у унутрашње ствари једне земље.

- Када су раније уклањали људе са политичке сцене, то је радио високи представник без помоћи и учешћа органа БиХ - он је био кадија, судија, извршилац, никога није питао, радио је то самовољно, а сада је Кристијан Шмит покушао да глуми постојање судске власти БиХ, али је заборавио да не може бити законодавац - нагласио је Лукић.

Рјешење је, каже Лукић, у одласку Шмита и договору три конститутивна народа.