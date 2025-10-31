Logo

Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

Извор:

СРНА

31.10.2025

09:23

Коментари:

0
Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет
Фото: Printscreen/Срна

Из Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ истакли су да је бошњачка "тројка" још једном потврдила да жели незаконито усмјеравати буџетска средства и приватизовати буџет БиХ, те поручили да ће, упркос томе, и даље штитити интересе Републике Српске и свих запослених у заједничким институцијама.

"Умјесто да подрже раднике, бошњачке странке су предложиле амандман којим би се блокирала исплата плата до краја године, док су задржале средства за такозване институције културе и БХРТ, што је неприхватљиво и противно дејтонској структури БиХ", истиче се у саопштењу.

Из СНСД-а поручују да ће се и даље одлучно супротставити свакој злоупотреби буџета ради политичких циљева бошњачких странака.

Срђан Амиџић

Република Српска

Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

"Наш циљ је законит, уставан и социјално одговоран буџет који гарантује стабилност и функционисање институција, а не њихово популистичко присвајање", наводе у Клубу посланика СНСД-а.

Буџет институција БиХ за ову годину на јучерашњој сједници није усвојен у другом читању, јер није било ентитетске већине.

Амандмани СНСД-а и Српског клуба на буџет институција БиХ редвиђали су једнократну накнаду од 1.000 КМ за раднике у заједничким институцијама БиХ, што подржавају и синдикати и Министарство финансија и трезора у Савјету министара.

Подијели:

Тагови:

Predstavnički dom parlamenta BiH

budžet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

Република Српска

Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

4 ч

0
Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

Република Српска

Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

4 ч

0
Хоће ли даваоци крви у Бањалуци остати без бесплатног паркинга?

Бања Лука

Хоће ли даваоци крви у Бањалуци остати без бесплатног паркинга?

4 ч

0
Руска ПВО оборила 130 украјинских дронова за једну ноћ

Свијет

Руска ПВО оборила 130 украјинских дронова за једну ноћ

4 ч

0

Више из рубрике

Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

Република Српска

Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

4 ч

0
Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

Република Српска

Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

4 ч

0
Извјештај Владе: Окончати владавину Шмита и поништити његове декрете

Република Српска

Извјештај Владе: Окончати владавину Шмита и поништити његове декрете

5 ч

0
Додик: Судио ми систем у којем је правосуђе постало оруђе политике

Република Српска

Додик: Судио ми систем у којем је правосуђе постало оруђе политике

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner