Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

Из Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ истакли су да је бошњачка "тројка" још једном потврдила да жели незаконито усмјеравати буџетска средства и приватизовати буџет БиХ, те поручили да ће, упркос томе, и даље штитити интересе Републике Српске и свих запослених у заједничким институцијама.
"Умјесто да подрже раднике, бошњачке странке су предложиле амандман којим би се блокирала исплата плата до краја године, док су задржале средства за такозване институције културе и БХРТ, што је неприхватљиво и противно дејтонској структури БиХ", истиче се у саопштењу.
Из СНСД-а поручују да ће се и даље одлучно супротставити свакој злоупотреби буџета ради политичких циљева бошњачких странака.
"Наш циљ је законит, уставан и социјално одговоран буџет који гарантује стабилност и функционисање институција, а не њихово популистичко присвајање", наводе у Клубу посланика СНСД-а.
Буџет институција БиХ за ову годину на јучерашњој сједници није усвојен у другом читању, јер није било ентитетске већине.
Амандмани СНСД-а и Српског клуба на буџет институција БиХ редвиђали су једнократну накнаду од 1.000 КМ за раднике у заједничким институцијама БиХ, што подржавају и синдикати и Министарство финансија и трезора у Савјету министара.
