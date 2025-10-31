Извор:
Снаге противваздушне одбране Русије током ноћи су обориле 130 украјинских дронова изнад територије Русије, саопштило је Министарство одбране те земље.
"У периоду од 23 по московском времену 30. октобра до 8 часова 31. октобра, дежурне снаге ПВО пресреле су и уништиле 130 украјинских беспилотних летjелица авионског типа", наводи се у извjештају.
Конкретно, руски борци су оборили 31 беспилотну летеницу у Курској области, 21 у Вороњешкој, 14 у Белгородској, десет у Брјанској, по девет у Орловској, Тамбовској и Тулској, по шест у Липецкој и Јарославској, пет у Ростовској, четири у Волгоградској, три у Калушкој, двије у Рјазанској, и једну изнад територије Московског региона.
Према наводима руских безбједносних структура, украјинске снаге концентришу значајан број артиљеријских система, укључујући и западне, у Харковској области.
"У Харковској области команда украјинске војске, поред дронских јединица, концентрише и велику количину артиљерије, укључујући западну технику. Током посљедња 24 сата противник је већ изгубио неколико вучних хаубица и самоходних артиљеријских оруђа", изјавио је саговорник РИА Новости, пише РТ Балкан.
