Лукач: Станивуковић мора схватити да није предсједник Скупштине града

Извор:
РТРС
30.10.2025
08:54
Коментари:0
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић мора схватити да није предсједник Скупштине града и да не може одлучивати о њој изјавио је шеф Клуба одборника СНСД-а у бањалучкој Скупштини града Драган Лукач.
"Не испуњава ништа од одлука које скупштинска већина доноси. Мора схватити да мора имати већину у скупштини за доношење одлука, а то нема", каже Лукач.
Коментаришући најаву за поскупљење воде у Бањалуци, Лукач наводи да се градоначелник Бањалуке током свог мандата бави само поскупљењима.
"Станивуковић се руководи у свом раду, у овом мандату само са поскупљењима. То је повећање цијене гријања, комуналних такси, вртића, а ево сада и поскупљење воде. Нисмо за то, за нове намете грађанима. Не можемо прихватити поскупљења, а поготово не поскупљење воде", рекао је Лукач.
Лукач истиче да је градоначелник Бањалуке, "Водовод" довео у јако лошу ситуацију те да су, како каже, многа пословања Градске управе упитна.
Свијет
Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа
"Буџет је потребно планирати рационално. Они га нису планирали рационално. Сусрећемо се са проблемима у Граду са којима се до сада нисмо никако сусретали", изјавио је Лукач.
Коментаришући његов политички ангажман каже да ПДП воде људи са средњом школом без политичког искуства.
"Немају никакво образовање да би било шта радили. Станивуковићу је ПДП као његово насљеђе. Сада видимо да он распродаје своје насљеђе јер неће да се прича да је он насљедник нечега. Он жели да створи нешто своје као што је сада овај покрет, за који ће сутра моћи рећи да је то његово и да је он створио", каже Лукач.
Наводи да је та коалиција немогућа када се гледају, како каже, личности које се у њој налазе.
Хроника
По потјерници ухапшен бјегунац од хрватског правосуђа
"Они су потпуно различите личности које су увијек биле на супротним странама. Станивуковић је рушио Игора Радојичића, причао да је криминалац, а сада је са њим у коалицији", рекао је Лукач.
Из Покрета наводе да ће донијети бољитак Републици Српској, али Лукач каже да то неће донијети ништа те да таква политика неће бити функционална, пише РТРС.
Бања Лука
19 ч0
Бања Лука
22 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
17
11
17
11
10
11
09
11
08
Тренутно на програму