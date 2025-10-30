Logo

Лукач: Станивуковић мора схватити да није предсједник Скупштине града

Извор:

РТРС

30.10.2025

08:54

Коментари:

0
Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у бањалучкој скупштини
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић мора схватити да није предсједник Скупштине града и да не може одлучивати о њој изјавио је шеф Клуба одборника СНСД-а у бањалучкој Скупштини града Драган Лукач.

"Не испуњава ништа од одлука које скупштинска већина доноси. Мора схватити да мора имати већину у скупштини за доношење одлука, а то нема", каже Лукач.

Коментаришући најаву за поскупљење воде у Бањалуци, Лукач наводи да се градоначелник Бањалуке током свог мандата бави само поскупљењима.

"Станивуковић се руководи у свом раду, у овом мандату само са поскупљењима. То је повећање цијене гријања, комуналних такси, вртића, а ево сада и поскупљење воде. Нисмо за то, за нове намете грађанима. Не можемо прихватити поскупљења, а поготово не поскупљење воде", рекао је Лукач.

Лукач истиче да је градоначелник Бањалуке, "Водовод" довео у јако лошу ситуацију те да су, како каже, многа пословања Градске управе упитна.

Putin i Tramp

Свијет

Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа

"Буџет је потребно планирати рационално. Они га нису планирали рационално. Сусрећемо се са проблемима у Граду са којима се до сада нисмо никако сусретали", изјавио је Лукач.

Коментаришући његов политички ангажман каже да ПДП воде људи са средњом школом без политичког искуства.

"Немају никакво образовање да би било шта радили. Станивуковићу је ПДП као његово насљеђе. Сада видимо да он распродаје своје насљеђе јер неће да се прича да је он насљедник нечега. Он жели да створи нешто своје као што је сада овај покрет, за који ће сутра моћи рећи да је то његово и да је он створио", каже Лукач.

Наводи да је та коалиција немогућа када се гледају, како каже, личности које се у њој налазе.

СИПА

Хроника

По потјерници ухапшен бјегунац од хрватског правосуђа

"Они су потпуно различите личности које су увијек биле на супротним странама. Станивуковић је рушио Игора Радојичића, причао да је криминалац, а сада је са њим у коалицији", рекао је Лукач.

Из Покрета наводе да ће донијети бољитак Републици Српској, али Лукач каже да то неће донијети ништа те да таква политика неће бити функционална, пише РТРС.

Подијели:

Таг:

Dragan Lukač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа

Свијет

Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа

2 ч

0
Ухапшен и трећи осумњичени због пљачке у Лувру

Свијет

Ухапшен и трећи осумњичени због пљачке у Лувру

2 ч

0
Водитељка Бинга онесвијестила се у емисији уживо

Сцена

Водитељка Бинга онесвијестила се у емисији уживо

2 ч

0
По потјерници ухапшен бјегунац од хрватског правосуђа

Хроника

По потјерници ухапшен бјегунац од хрватског правосуђа

2 ч

0

Више из рубрике

ОЈТ Бањалука тражи документацију о тендеру за реконструкцију јавне расвјете

Бања Лука

ОЈТ Бањалука тражи документацију о тендеру за реконструкцију јавне расвјете

19 ч

0
Жваке постале "украси" градских плочника и тротоара

Бања Лука

Жваке постале "украси" градских плочника и тротоара

22 ч

0
''Станивуковић предлаже веће цијене воде, гријања, паркинга...''

Бања Лука

''Станивуковић предлаже веће цијене воде, гријања, паркинга...''

1 д

0
Нинковић: Одборници Скупштине града неће учествовати у перформансима Станивуковића

Бања Лука

Нинковић: Одборници Скупштине града неће учествовати у перформансима Станивуковића

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

11

08

Три хороскопска знака очекује добитак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner