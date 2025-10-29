Нинковић: Одборници Скупштине града неће учествовати у перформансима Станивуковића

Извор:
РТРС
29.10.2025
08:27
Састанак коалиције у Бањалуци, на коме ће бити договорени датуми и теме предстојећих сједница Скупштина Града, већ је заказан и јавност ће о свему бити обавијештена у понедјељак, а позив градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића на састанак, који је упућен јуче, не сматрамо озбиљним и сврсисходним, истакао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
"Руководство и одборници Скупштине града неће учествовати у његовим перформансима, галами и патетици. Градоначелник ће данас сасвим случајно и накратко боравити у Бањалуци, па очигледно очекује да му испунимо вријеме и омогућимо још простора за манипулацију јавношћу", истакао је Нинковић.
Подсјећа, да је Скупштина града у протеклих неколико засједања расправљала о важним темама – од јавне расвјете, плата запослених у Центру за предшколско васпитање и образовање, цијена вртића у Бањалуци, па до питања Градског олимпијског базена и одлагања отпада, као и других развојних тема.
"Са друге стране, градоначелник предлаже повећање цијена воде, паркинга и гријања, измјене регулационих планова, као и нова краткорочна и бројна дугорочна кредитна задужења, која ће, судећи по досадашњој пракси и бројним званичним упозорењима, бити ненамјенски трошена. Сједнице Скупштине Града се одржавају и тако ће бити и убудуће. На њима ће се, као и до сада, говорити о стварним проблемима и интересима грађана Бањалуке, а не о популистичким причама које служе искључиво личној промоцији градоначелника и додатном задуживању града и грађана", наводи Нинковић, пише РТРС.
