Logo

Ученици ОШ "Јован Цвијић" прикупили више од 11.500 КМ за лијечење Петра Шарића

28.10.2025

20:52

Коментари:

0
Ученици ОШ "Јован Цвијић" прикупили више од 11.500 КМ за лијечење Петра Шарића
Фото: Društvene mreže

Ученици Основне школе "Јован Цвијић" у Бањалуци за два дана базара скупили су 11.533 КМ за лијечење Петра Шарића и тако показали да у њиховим малим бићима куцају огромна срца.

''Срца пуна љубави, емпатије и хуманости. Поносна сам јер ће из наше школице изаћи велики људи. Желим да и даље тако наставите, да развијате другарство и хуманост. Ријечи не могу изразити моје осјећаје и моју захвалност за сву вашу помоћ. Родитељи будите поносни на своју дјецу и вјерујте да се добро добрим враћа. Вјерујемо да ће Петар оздравити и доћи да поздрави своје другаре'', навела је директорица ове школе Мила Чудић.

Захваљујем се, каже, и на несебичној помоћи учитељима, наставницима и помоћним радницима, као и стручној служби школе, који су све беспријекорно организовали.

Петар Шарић

Бања Лука

Помозимо Петру Шарићу: Има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

Подсјећамо, Петар Шарић (19) из Бањалуке бори се с ријетким и агресивним саркомом. Након кратког лијечења и операција у Бањалуци, хитно је наставио терапију у Бечу, гдје се тренутно налази, преноси РТРС.

Подијели:

Тагови:

učenici

Хуманитарна акција

liječenje

liječenje djece

Петар Шарић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Помозимо Петру Шарићу: Има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

Бања Лука

Помозимо Петру Шарићу: Има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

1 седм

0
Петар Шарић у Бечу: Осјећа се боље, терапије успјешне

Друштво

Петар Шарић у Бечу: Осјећа се боље, терапије успјешне

1 седм

0
Хуманост на дјелу: Чланови Горске службе спасили пса заглављеног на стијенама

Друштво

Хуманост на дјелу: Чланови Горске службе спасили пса заглављеног на стијенама

1 д

0
Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика

Градови и општине

Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика

1 д

0

Више из рубрике

Колапс градског саобраћаја у Бањалуци

Бања Лука

Колапс градског саобраћаја у Бањалуци

2 ч

0
Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

Бања Лука

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

5 ч

1
''Бањалуци пријети финансијски колапс''

Бања Лука

''Бањалуци пријети финансијски колапс''

9 ч

0
Гужве у Бањалуци

Бања Лука

Колапс у дијеловима Бањалуке, огромне колоне

10 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Почели Десети међународни књижевни сусрети

21

56

Језиве слике: Пас напао дјечака (8), има тешке повреде

21

50

Колико у Црној Гори има турских држављана?

21

46

Сијарто: Трамп једина нада за мир у Украјини

21

24

Централне вијести 28.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner