Ученици ОШ "Јован Цвијић" прикупили више од 11.500 КМ за лијечење Петра Шарића

28.10.2025
20:52
Коментари:0
Ученици Основне школе "Јован Цвијић" у Бањалуци за два дана базара скупили су 11.533 КМ за лијечење Петра Шарића и тако показали да у њиховим малим бићима куцају огромна срца.
''Срца пуна љубави, емпатије и хуманости. Поносна сам јер ће из наше школице изаћи велики људи. Желим да и даље тако наставите, да развијате другарство и хуманост. Ријечи не могу изразити моје осјећаје и моју захвалност за сву вашу помоћ. Родитељи будите поносни на своју дјецу и вјерујте да се добро добрим враћа. Вјерујемо да ће Петар оздравити и доћи да поздрави своје другаре'', навела је директорица ове школе Мила Чудић.
Захваљујем се, каже, и на несебичној помоћи учитељима, наставницима и помоћним радницима, као и стручној служби школе, који су све беспријекорно организовали.
Бања Лука
Помозимо Петру Шарићу: Има само 19 година и бори се са агресивним саркомом
Подсјећамо, Петар Шарић (19) из Бањалуке бори се с ријетким и агресивним саркомом. Након кратког лијечења и операција у Бањалуци, хитно је наставио терапију у Бечу, гдје се тренутно налази, преноси РТРС.
Бања Лука
1 седм0
Друштво
1 седм0
Друштво
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму