Колапс градског саобраћаја у Бањалуци

Извор:
АТВ
28.10.2025
19:45
Коментари:0
Аутобуси касне, поласци се прескачу, а нервоза на стајалиштима расте.
"Могло би боље, доста касне… људи иду на посао, о томе се мора водити више рачуна",
"Уопште не иду редовно због гужви, не могу људи стићи… радови се одвијају кад је највећи шпиц",
"Примјећујем гужве и јако дуго чекам бусеве", неки су од коментара грађана.
Надлежни тврде да постоје рјешења за гужве у јавном превозу, али грађани су и даље незадовољни. Аутобуси су претрпани а проблеми у саобраћају свакодневни.
"Ако постоје кашњења она су разлог шпице или гужве ми шаљемо инспекцији да то утврди она слиједе казне и одговорност..У случају да грађанин пријави кашњење тај превозник добије одговарајућу санкцију”, рекао је Драшко Станивуковић градоначелник Бањалуке.
У „Аутопревозу“ потврђују да је стање алармантно. Кажу да су аутобуси свакодневно заробљени у колонама, због чега губе и по 20 минута по кругу, а грађани с правом негодују.
"Једноставно ми смо немоћни. Покушавамо максимално да испоштујемо саобраћање линија, али немогуће је стизати кад имате гужве, затворене улице и колапсе. Аутобус не може да прелети. Молимо грађане за стрпљење и надамо се, као и сви остали, да ће радови бити завршени на вријеме", рекао је Дејан Мијић, директор предузећа “Аутопревоз”
Док надлежни шаљу умирујућа саопштења, Бањалучани губе сате у превозу и стрпљење пред обећањима која се стално помјерају. Радови ће, према најавама, трајати и наредних мјесеци. До тада, гужве, кашњења и нервоза остају свакодневица, док одговорност за хаос у саобраћају и даље виси у зраку.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму