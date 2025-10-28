Logo

Колапс градског саобраћаја у Бањалуци

Извор:

АТВ

28.10.2025

19:45

Коментари:

0
Колапс градског саобраћаја у Бањалуци
Фото: АТВ

Аутобуси касне, поласци се прескачу, а нервоза на стајалиштима расте.

"Могло би боље, доста касне… људи иду на посао, о томе се мора водити више рачуна",

"Уопште не иду редовно због гужви, не могу људи стићи… радови се одвијају кад је највећи шпиц",

"Примјећујем гужве и јако дуго чекам бусеве", неки су од коментара грађана.

Надлежни тврде да постоје рјешења за гужве у јавном превозу, али грађани су и даље незадовољни. Аутобуси су претрпани а проблеми у саобраћају свакодневни.

"Ако постоје кашњења она су разлог шпице или гужве ми шаљемо инспекцији да то утврди она слиједе казне и одговорност..У случају да грађанин пријави кашњење тај превозник добије одговарајућу санкцију”, рекао је Драшко Станивуковић градоначелник Бањалуке.

У „Аутопревозу“ потврђују да је стање алармантно. Кажу да су аутобуси свакодневно заробљени у колонама, због чега губе и по 20 минута по кругу, а грађани с правом негодују.

"Једноставно ми смо немоћни. Покушавамо максимално да испоштујемо саобраћање линија, али немогуће је стизати кад имате гужве, затворене улице и колапсе. Аутобус не може да прелети. Молимо грађане за стрпљење и надамо се, као и сви остали, да ће радови бити завршени на вријеме", рекао је Дејан Мијић, директор предузећа “Аутопревоз”

Док надлежни шаљу умирујућа саопштења, Бањалучани губе сате у превозу и стрпљење пред обећањима која се стално помјерају. Радови ће, према најавама, трајати и наредних мјесеци. До тада, гужве, кашњења и нервоза остају свакодневица, док одговорност за хаос у саобраћају и даље виси у зраку.

Подијели:

Тагови:

Драшко Станивуковић

prevoznici

autobus

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

Бања Лука

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

5 ч

1
''Бањалуци пријети финансијски колапс''

Бања Лука

''Бањалуци пријети финансијски колапс''

9 ч

0
Гужве у Бањалуци

Бања Лука

Колапс у дијеловима Бањалуке, огромне колоне

10 ч

2
''Шта је још потребно да се испитају све неправилности у Бањалуци''

Бања Лука

''Шта је још потребно да се испитају све неправилности у Бањалуци''

1 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Почели Десети међународни књижевни сусрети

21

56

Језиве слике: Пас напао дјечака (8), има тешке повреде

21

50

Колико у Црној Гори има турских држављана?

21

46

Сијарто: Трамп једина нада за мир у Украјини

21

24

Централне вијести 28.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner