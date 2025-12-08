Logo
Власник даје 10.000 КМ за информацију о овом BMW-u: Украден испред породичне куће

Извор:

АТВ

08.12.2025

19:16

BMW украден на Илиџи, власник нуди награду од 10.000 КМ за информације
Фото: Ustupljena fotografija

Власник BMW из Илиџе нуди награду од чак 10.000 КМ за информације о украденом возилу које је било спремно за продају потенцијалним купцима.

У насељу Осјек на Илиџи 2.6.2025. године око 16:30 сати украден је BMW X5 сиви металик, година производње 2018., након што су се двије непознате мушке особе лажно представиле као клијенти рент-а-кара, уз изговор да желе извршити пробну вожњу.

Према ријечима власника, возило је украдено испред породичне куће, гд‌је је паркирано и припремљено за предају потенцијалним купцима. Након што су ушли у аутомобил, наводни купци су се удаљили у непознатом правцу и више се нису вратили.

Покренута истрага, власник нуди награду

Крађа је одмах пријављена надлежној полицијској станици, а случај је сада у фази активне истраге.

Украдени BMW на Илиџи
Украдени BMW на Илиџи

Власник возила је спреман исплатити 10.000 КМ награде особи која достави тачне информације о локацији возила или директно помогне његовом проналаску.

„Битно ми је само ауто наћи. Ако га ко пронађе, дајем 10.000 КМ награде. Не желим ништа друго осим да се возило врати.“ – поручио је власник.

“Осумњичени ми нису битни јер су били процесуирани у полицији и пуштени на слободу. Мени су се јавили како би тражили новац за возило. Послали су ми слику као доказ да је возило код њих” – каже власник.

Препознатљиви детаљи на возилу

BMW X5 има неколико специфичних ознака по којима се може разликовати:

🔸 на гепеку се налази наљепница Sunpower Swiss GmbH,

🔸 на предњој хауби, с лијеве стране наљепница са бијелим и црвеним елементима,

🔸 тамна стакла и црне фелге,

🔸 регистарске ознаке на фотографијама: ГЕ-450460.

Контакт за информације

Сви који имају корисне податке могу се јавити власнику директно:

📞 061/975-445

📩 Инстаграм: @soee996

Власник апелује на грађане, сервисе, паркинг-просторе, бензинске пумпе, аутопраоне и шлеп службе да обрате пажњу уколико примијете возило.

