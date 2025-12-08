Власник даје 10.000 КМ за информацију о овом BMW-u: Украден испред породичне куће

Извор:
АТВ
08.12.2025
19:16
Власник BMW из Илиџе нуди награду од чак 10.000 КМ за информације о украденом возилу које је било спремно за продају потенцијалним купцима.
У насељу Осјек на Илиџи 2.6.2025. године око 16:30 сати украден је BMW X5 сиви металик, година производње 2018., након што су се двије непознате мушке особе лажно представиле као клијенти рент-а-кара, уз изговор да желе извршити пробну вожњу.
Према ријечима власника, возило је украдено испред породичне куће, гдје је паркирано и припремљено за предају потенцијалним купцима. Након што су ушли у аутомобил, наводни купци су се удаљили у непознатом правцу и више се нису вратили.
Крађа је одмах пријављена надлежној полицијској станици, а случај је сада у фази активне истраге.
Власник возила је спреман исплатити 10.000 КМ награде особи која достави тачне информације о локацији возила или директно помогне његовом проналаску.
„Битно ми је само ауто наћи. Ако га ко пронађе, дајем 10.000 КМ награде. Не желим ништа друго осим да се возило врати.“ – поручио је власник.
“Осумњичени ми нису битни јер су били процесуирани у полицији и пуштени на слободу. Мени су се јавили како би тражили новац за возило. Послали су ми слику као доказ да је возило код њих” – каже власник.
Препознатљиви детаљи на возилу
BMW X5 има неколико специфичних ознака по којима се може разликовати:
🔸 на гепеку се налази наљепница Sunpower Swiss GmbH,
🔸 на предњој хауби, с лијеве стране наљепница са бијелим и црвеним елементима,
🔸 тамна стакла и црне фелге,
🔸 регистарске ознаке на фотографијама: ГЕ-450460.
Сви који имају корисне податке могу се јавити власнику директно:
📞 061/975-445
📩 Инстаграм: @soee996
Власник апелује на грађане, сервисе, паркинг-просторе, бензинске пумпе, аутопраоне и шлеп службе да обрате пажњу уколико примијете возило.
