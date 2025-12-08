Инцидент у Хитној помоћи: Ухапшена жена (40) због физичког напада на радника

Извор:
Аваз
08.12.2025
15:28
У просторијама Службе хитне медицинске помоћи у Зеници синоћ је дошло до физичког напада на радника ове здравствене установе.
Како је потврђено из МУП-а Зеничко-добојског кантона, инцидент се десио у 22:20 сати у просторијама Службе хитне медицинске помоћи, од стране лица Б.Б., рођена 1985. године, из Зенице, извршен је физички напад на лице К.Н., рођено 1994. године, упосленика наведене установе, које је том приликом задобило лакше тјелесне повреде констатоване у Служби хитне медицинске помоћи Зеница.
- Због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело "Насилничко понашање" Б.Б. је лишена слободе и задржана у просторијама за задржавање, те је над истом заведена криминалистичка обрада, наводе из МУП-а ЗДК.
