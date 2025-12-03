Logo
Large banner

Ни власник не вјерује шта је украдено: Лопови ојадили домаћина из БиХ

Извор:

АТВ

03.12.2025

20:06

Коментари:

0
Ни власник не вјерује шта је украдено: Лопови ојадили домаћина из БиХ
Фото: Pexels

На подручју Санског Моста забиљежена је несвакидашња крађа која је изненадила мјештане и власника имања.

Непознате особе украле су чак 80 бала сијена са приватног посједа, што је изазвало материјалну штету, али и бројна питања о начину на који је крађа изведена.

Струја

Друштво

Велико искључење струје најављено за Крајину

Власник је нестанак примијетио током обиласка имања, након чега је одмах обавијестио полицију.

С обзиром на количину сијена и потребан транспорт, претпоставља се да је у крађи учествовало више особа, те да је кориштено возило већег капацитета.

Ракун

Занимљивости

Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

Полиција је обавила увиђај и започела рад на идентификацији починилаца.

Истрага је у току, пише "Цазин.нет".

Подијели:

Тагови:

Крађа

Пљачка

sijeno

Сански Мост

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво

Економија

Огласио се НИС: Ево како се може платити гориво

1 ч

0
Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

Свијет

Објављени никад виђени снимци са Епстиновог блудног острва

1 ч

0
Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

Друштво

Обиљежен међународни дан особа са инвалидитетом

1 ч

0
''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

Фудбал

''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

1 ч

0

Више из рубрике

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

Хроника

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

4 ч

0
Дрогиран хтио да вози аутобус пун дјеце, полиција одмах реаговала

Хроника

Дрогиран хтио да вози аутобус пун дјеце, полиција одмах реаговала

4 ч

0
Крвав обрачун због паркинга: Мушкарац претучен дизалицом за ауто

Хроника

Крвав обрачун због паркинга: Мушкарац претучен дизалицом за ауто

5 ч

0
полиција

Хроника

Требиње: Предложен притвор мушкарцу (71) осумњиченом за обљубу двије дјевојчице

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

21

08

Медведев: НАТО је непријатељ

21

08

УЖИВО: Битно, 02.12.2025.

21

07

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

21

02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner