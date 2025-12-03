Ни власник не вјерује шта је украдено: Лопови ојадили домаћина из БиХ

Извор:
АТВ
03.12.2025
20:06
Коментари:0
На подручју Санског Моста забиљежена је несвакидашња крађа која је изненадила мјештане и власника имања.
Непознате особе украле су чак 80 бала сијена са приватног посједа, што је изазвало материјалну штету, али и бројна питања о начину на који је крађа изведена.
Друштво
Велико искључење струје најављено за Крајину
Власник је нестанак примијетио током обиласка имања, након чега је одмах обавијестио полицију.
С обзиром на количину сијена и потребан транспорт, претпоставља се да је у крађи учествовало више особа, те да је кориштено возило већег капацитета.
Занимљивости
Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету
Полиција је обавила увиђај и започела рад на идентификацији починилаца.
Истрага је у току, пише "Цазин.нет".
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму