Колапс у дијеловима Бањалуке, огромне колоне

Ако сте кренули Западним транзитом, немојте то никако не радите. Јер ћете улетјети у огромну гужву.
Колоне су настале јер су у току радови на кружној раскрсници према насељу Лауш.
Скинут је дио асфалта, на терену су радне машине, а возачи се сами сналазе у саобраћају, јер га нико не регулише.
Возачи, логично, негодују уз питање зашто се овакви послови не раде ноћу, кад је саобраћаја пуно мање, пише "Српска инфо".
У сваком случају, ако морате овим путем, будите спремни да чекате у колони.
Осим на овом дијелу огромне колоне настале су и у другим дијеловима Бањалуке.
Возачи се тако жале да су гужве на Ребровцу, али и на брзом путу према Лакташима због радова на надвожњаку у Трну.
Izbjegavajte Zapadni tranzit kako znate. Radovi na kružnom toku izazvali kolaps u saobraćaju. pic.twitter.com/c9GNAnMqCA— Srpskainfo (@Srpska_info) October 28, 2025
