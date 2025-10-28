Logo

Колапс у дијеловима Бањалуке, огромне колоне

АТВ

28.10.2025

11:39

Гужве у Бањалуци
Ако сте кренули Западним транзитом, немојте то никако не радите. Јер ћете улетјети у огромну гужву.

Колоне су настале јер су у току радови на кружној раскрсници према насељу Лауш.

Скинут је дио асфалта, на терену су радне машине, а возачи се сами сналазе у саобраћају, јер га нико не регулише.

Возачи, логично, негодују уз питање зашто се овакви послови не раде ноћу, кад је саобраћаја пуно мање, пише "Српска инфо".

У сваком случају, ако морате овим путем, будите спремни да чекате у колони.

Осим на овом дијелу огромне колоне настале су и у другим дијеловима Бањалуке.

Возачи се тако жале да су гужве на Ребровцу, али и на брзом путу према Лакташима због радова на надвожњаку у Трну.

