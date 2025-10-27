Logo

Огласиле се сирене: 56 година од катастрофалног земљотреса у Бањалуци

Извор:

РТРС

27.10.2025

09:50

Огласиле се сирене: 56 година од катастрофалног земљотреса у Бањалуци
Фото: РТРС

Данас се навршило 56 година од када је Бањалуку погодио катастрофални земљотрес који је иза себе оставио пустош, а живот је изгубило 15 људи, док је 1.117 лица било лакше или теже повријеђено.

У знак сјећања на разорни земљотрес огласиле су се сирене система за обавјештавање и узбуњивање града. Сирене су се огласиле у 9.11 часова једноличним тоном у трајању од 60 секунди (знак за престанак опасности), поводом сјећања на разорни земљотрес.

Према подацима сеизмолога Хидрометеоролошког завода Републике Српске, Бањалуку су 26. и 27. октобра 1969. године погодила четири јака земљотреса.

Главни удар десио се у недјељу ујутру, 27. октобра у 8.10 часова јачине 6,6 степени Рихтерове скале, а дан раније претходила су му два јака земљотреса у 15.36 часова јачине 5,6 степени Рихтерова и у недјељу 2.55 часова јачине 4,8 степени по Рихтеру.

Послије главног удара 27. октобра, услиједио је накнадни удар у 8.53 часова јачине 4,7 јединица Рихтерове скале.

Град је остао девастиран, а огромна материјална штета била је причињена на 86.000 стамбених јединица, 266 школских објеката, 152 зграде јавне управе и администрације, 146 културних установа, 133 здравствена објекта и 29 социјалних установа.

Бањалука је остала без струје и воде, а војска је заједно са грађанима рашчишћавала рушевине и ослобађала затрпане. Помоћ је стизала са свих страна, људи су данима били на улицама, јер су многи остали без својих домова.

Захваљујући великој солидарности становништва из свих крајева бивше Југославије, али и помоћи из Европе и свијета, Бањалука је поново стала на ноге, развијала се и постала савремен град, универзитетски, привредни, финансијски, политички и административни центар.

