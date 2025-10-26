Logo

Док позивају на јединство, странке им се осипају

Аутор:

Бранка Дакић

26.10.2025

19:05

Коментари:

1
Фото: АТВ

Ово је нови почетак, настало је нешто што стати неће – поручено је ово са Конвенције новоформираног Покрета "Сигурна Српска". Оснивачи увјерени да иду добрим путем, циљеви велики, амбиције и ентузијазма не недостаје.

"Спремно дочекати Изборе 2026. с циљем да будемо прва партија на политичкој сцени Републике Српске", рекао је Дејан Којић, потпредсједник покрета "Сигурна српска".

"Намјеравамо бити прво највећа опозициона странка, затим и најјача политичка снага у Републици Српској, спремна да мијења не само власт, већ и систем. То је велики изазов, имамо програм, имамо кадрове", рекао је Игор Радојичић, потпредсједник покрета "Сигурна српска".

Драшко Станивуковић и данас увјерава да ће Покрет ујединити опозицију, иако је раскол у опозиционим редовима немогуће сакрити. Броји, каже, дане до наредних избора, у којима види шансу за побједу. Можда не би било лоше да преброји и чланове ПДП-а, којих је све мање. За то, очигледно, не мари много.

"Идеш тамо гдје већ нема перспективе. Ко год оде у СНСД зарибао је, заглавио и не види кретање. Не могу ја да жалим умјесто њега. Радујем се једном када будем ходао по Републици Српској и сретнем те који су отишли и кажем 'А риве дерћи', а ви ћете знати ко је побједник", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник покрета "Сигурна Српска".

ПСС

Бања Лука

У Бањалуци одржана конвенција Покрета Сигурна Српска

Демантују га, ипак, они који су ПДП напустили. Славица Максимовић ПДП-ов дрес замијенила је СНСД-овим. Не свиђа јој се, признаје, оснивање новог Покрета.

"Оснивањем Покрета "Сигурна Српска" нисам задовољна, јер самим тим повлачи контраефекат за грађане Републике Српске и самог ПДП-а.Придружујем се тиму СНСД-а који енергично ради, који доноси резултате и стоји иза својих грађана", рекла је Славица Максимовић.

Познато је да незадовољство оснивањем Покрета "Сигурна Српска", али и начином на који Станивуковић води ПДП не крије ни Игор Црнадак. А, прогнозирају и крај ПДП-а. Незадовољства има и у Покрету Игора Радојичића. Напустила га је Тања Оџаковић, а према још непотврђеним информацијама, још је оних који су на излазним вратима.

