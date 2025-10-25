Logo

Здравствени кутак у храмовима културе

Организација студената медицине „СаМСИЦ“ и ове године организује „Сајам здравља“ с циљем подизања свијести друштвене заједнице о значају превентивних прегледа и указивања на важност људи који његују нашу културу.

У бањалучком Дому омладине, у петак, 31. октобра, сви посјетиоци имаће прилику да кроз богат програм и разноврсне активности сајма сазнају више о свим сегментима очувања и унапређења здравља. На лицу мјеста моћи ће да се посавјетују са стручњацима из различитих области медицине, као и да обаве бесплатне превентивне прегледе.

Овогодишњи „Сајам здравља“ иде и корак даље у суботу, 1. новембра, у Народном позоришту Републике Српске, у сарадњи са тимом љекара и стручњака, биће организовани бесплатни превентивни прегледи за све запослене у позоришту.

Љубавни пар

Љубав и секс

Јасни знакови који показују да је вријеме да раскинете са партнером

Запослени ће имати прилику за преглед дерматолога и интернисте, као и консултације са урологом и гинекологом.

Поред тога, волонтери организације „СаМСИЦ“ спроводиће мјерење нивоа глукозе у крви, индекса тјелесне масе, минералног статуса, крвног притиска и осталих параметара који су редовно обухваћени систематским прегледом.

"На ову несвакидашњу идеју дошли смо приликом једне посјете Народном позоришту Републике Српске, одакле смо понијели изузетно лијепе и позитивне утиске. Пожељели смо да на неки начин узвратимо људима који чувају нашу културу, и сматрамо да је ово идеалан начин", рекла је Кристина Милошевић, организаторка сајма и национална координаторка организације, пише "SeeSrpska".

