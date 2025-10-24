Нове зоне наплате: Бањалучани ће плаћати паркинг и овдје

Извор:
Град Бањалука по завршетку припрема увешће наплату паркинга на 7 нових локација, а грађани ће плаћати паркинг на додатних 337 паркинг мјеста.
Планирано је увођење наплате на 7 локација, и то:
1. Улица Др Младена Стојановића код хотела “Цезар”,
2. Улица Олимпијских побједника “ТЦ Делта”,
3. Булевар војводе Живојина Мишића иза хотела “Тања”,
4.Улица Уроша Предића Борик,
5. Улица Доситеја Обрадовића,
6. Улица Мајке Југовића,
7. Улица Вељка Млађеновића код Олимпијског базена.
"На наведеним локацијама потребно је извршити одређене радове, односно хоризонтално и вертикално обиљежавање паркиралишта, а тренутно су постављени аутомати за наплату паркинга. Када се испуне сви потребни услови почеће и наплата паркинга", навели су из Градске управе.
Додали су да станари који имају пријављено мјесто пребивалишта на локацијама на којима ће бити уведена наплата имају право на куповину овлаштене станарске карте која кошта 50 КМ и издаје се на период од годину дана.
Иначе, становништво у другим стамбеним насељима у граду на Врбасу често се жали јер плаћају 50 КМ, али без обзира на то немају паркинг мјесто.
На Фејсбук страници „Борик Бањалука“ објављено је како станари већ годинама воде битку за свако паркинг мјесто.
"Насеље које је некад било узорно плански изграђено, данас је претворено у хаос због непланске градње и претрпаности. Умјесто да Град понуди рјешење изгради нове паркинге и нове зелене површине– градске службе шаљу паука и желе да наплаћују паркинг! Људи који немају гдје паркирати сада још треба да плате казну или одвоз аутомобила. А паркинг се није ширио годинама, док су разноразни објекти расли као гљиве послије кише", објављено је на овој Фејсбук страници.
Из Градске управе навели су да немају информацију о негодовању станара улица у којима се уводи наплата паркирања.
"Напротив, имали смо у ранијем периоду захтјеве појединих ЗЕВ-ова из насеља Борик да се уведе наплата како би дошло до регулације стационарног саобраћаја", саопштили су из Градске управе, пише Српскаинфо.
