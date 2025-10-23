Logo

Обустава саобраћаја у Бањалуци

23.10.2025

15:10

Обустава саобраћаја у Бањалуци
Фото: АТВ

Због извођења завршних радова на асфалтирању, у петак и суботу, 24. и 25. октобра, биће обустављен саобраћај у Книнској улици.

Током обуставе саобраћаја, извршиће се преусмјеравање аутобуса на линијама јавног превоза путника које саобраћају улицама Книнска и Видовданска. Аутобуси из смјера југа биће преусмјерени из Булевара цара Душана, Улицом крајишких бригада до Улице Ранка Шипке, затим десно у улице Ранка Шипке и Вука Караџића, до споја са Видовданском улицом, након чега настављају регистрованом трасом. У супротном смјеру саобраћај ће се одвијати редовном трасом, најављеној је из Градске управе Бањалука.

"Молимо све учеснике у саобраћају за опрез и разумијевање током трајања радова", поручено је од надлежних.

