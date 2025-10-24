Вучевић: Народна скупштина симбол воље српског народа; Будите сложни и вјерујте у Српску

24.10.2025
Изасланик предсједника Србије Милош Вучевић, поручио је током свечане академије Народне скупштине Републике Српске да је за њега велика чест што присуствује овом јубилеју те је поздравио све пристуне у име предсједника Србије, Александра Вучића.
Вучевић је истакао да је обиљежавање годишњице оснивања Народне скупштине Републике Српске, истовремено годишњица оснивања легитимне и суверене власти, воље српског народа у тадашњој БиХ.
Изгорио аутомобил у дворишту куће у Бањалуци
- Од како постоје први облици државног уређења, још од средњег вијека и прије тога, код Срба је увијек постојао сабор; мјесто и вријеме када треба да се саберемо и разговарамо о томе шта је најбоље за народ и државу, како да се приближимо у части и достојанству онима од којих смо наслиједили отаџбину, и како да радимо за оне који ће доћи послије нас - рекао је Вучевић.
Поручује да је термин сабор адекватан и исправан, те да то показује и наша Црква која га користи када доноси најважније одлуке.
- Од сабора је настала данашња скупштина, са сличном функцијом. Суштина сабора била је да се на једном мјесту саберу највиђенији људи с циљем да, у државном и народном интересу, усмјере своје напоре и изналазе рјешења за сва питања нашег друштва. Колико је та институција значајна у нашем народу, говори и то што су, чак и када нисмо имали слободну државу, одржавани црквено-народни сабори, који су окупљали различите људе са заједничким циљем и вјером, вјером која нас је одржала до данас - нагласио је Вучевић.
Цвијановић: Спекулација којом би требало да се покрије недостатак правих информација
Истиче да је и наш стари народ говорио да је преживио зато што је вјеровао, те да би била срећа да понекад послушамо наше старе.
- Како другачије објаснити да смо, као народ, преживјели логоре Јасеновац, Стару Градишку, Јадовно, Јастребарско, Ђаково, Даницу, Сисак и многе друге? Како објаснити да смо преживјели јаме и страдања пребиловачких мученика, страдања у Шарговићима, Дракулићу, Мотикама, масакр у Јајцу, Гаравице, злочин у Старом Броду, смрт бањалучких беба, Братунац, села Ратковићи и Кукавице, Скелане, Возућу; гдје су хтјели да направе нову Ћеле-кулу? - упитао је Вучевић.
Истиче да када погледамо све кроз шта је прошао наш народ, онда се може закључити да је наш живот резултат вјере.
- Одавно нас, по плановима многих, није требало бити, али ипак смо ту. Показали смо да можемо физички опстати, а онда су покушали идеолошки нас избрисати. Либерално-лијеви покрети нас одвраћају од тога да будемо оно што јесмо. Тај напад није мањи од оних који су му претходили и траје и данас - рекао је Вучевић.
Манијака грешком пустили из затвора, у току велика потрага за њим
Поручио је окупљенима да свако ко сједи у нашем сабору тога мора бити свјестан.
- Свако ко узме ријеч мора бити свјестан одговорности. Онај ко себе сматра достојним да води народ мора знати да га незнање може одвести у амбис, у руке оних који народ увјеравају да историју треба оставити историчарима. Чувајмо се оних који су раскрстили са својим прецима, јер ко се њих не сјећа, неће се сјећати ни нас - нагласио је Вучевић.
Додаје да када се говори о историји и одговорности, важно је да знамо да скупштина која се сабрала народ да је настала у одлучујућим временима за опстанак српског народа.
- Сабрана је да створи легалитет и легитимитет Републике Српске. Њена функција је одбрана, и сваки циљ мора бити томе подређен.
Када ступате на говорницу, ступате на светионик слободе. Када радите, знајте да то чините под будним оком оних који су се уградили у Републику Српску. Сјетите се Новог Зејтинлика и свих других светих мјеста свих вјера и нација. Сјетите се Мањаче, Петровачке цесте, Леотара и Требевића и снова оних који бијаху прије нас - поручио је Вучевић.
Истиче да он у ту снагу и побједу вјерује.
Свечана академија Народне скупштине Републике Српске
- Ако будемо безазлени као голубови и мудри као змије, дух и љубав показаће се свим нормалним људима као стварност. Будите сложни и вјерујте у Српску и она ће побиједити. Нека живи Српска, живјела вјечна Србија, живио у миру и благостању цијели српски народ - закључио је Вучевић.
