Дјечак урадио изазов са ТикТок-а, послије 20 минута пронађен мртав

24.10.2025
18:10
Коментари:0
Тужна прича из Велике Британије поново је скренула пажњу на опасне изазове који круже друштвеним мрежама. Дванаестогодишњи Оливер Горман, који је живио у близини Манчестера, преминуо је након што је удисао гас из дезодоранса, наводно у оквиру тренда познатог као "chroming" – новог, изузетно опасног изазова који се шири Тиктоком.
Његова мајка, Клер Гилеспи, пронашла га је без свијести у кревету, мање од сат времена након што се пожалио да је уморан и повукао се у собу. Када је покушала да га пробуди, поред њега је испала празна бочица дезодоранса. У соби су касније пронађене још неке празне бочице различитих марки.
Иако је одмах превезен у болницу, љекари су могли само да констатују смрт. Обдукцијом је потврђено да је узрок смрти тровање бутаном, гасом који се налази у већини аеросола и дезодоранса.
Скрхана мајка испричала је на саслушању како је њен син био "сладак, миран и породичан дјечак, који је имао њежну, смирујућу енергију".
"Не вјерујем да је хтио да себи науди. Мислим да није знао колико је то опасно. Можда је само покушао да побјегне на тренутак, али то је отишло предалеко. То ме највише боли", рекла је кроз сузе.
Клер је открила и да је Оливер имао потешкоћа у школи. Трпио је задиркивања, а родитељи су, непосредно прије породичног путовања у Велс, одлучили да га испишу из те школе.
Током истраге, полиција је потврдила да је упозната с изазовом који се шири путем Тиктока. Људи, углавном тинејџери, удишу гас из спрејева и аеросола како би изазвали краткотрајан осјећај омамљености.
"Зашто то раде и зашто то објављују на мрежама не знам, али ово је крајње застрашујуће", изјавио је детектив Паркер.
Судија који је водио случај, Ендрју Бриџман, описао је утицај друштвених мрежа као застрашујуће јак, додавши да ће упутити препоруку властима да се пооштре правила о продаји и уведу упозоравајуће етикете о могућим смртним посљедицама.
Оливерова породица покренула је кампању "Oliver’s Awareness", с циљем да подигне свијест о опасностима аеросола, али и о вршњачком насиљу и утицају друштвених мрежа.
"Он је био само 20 минута у соби – и више га није било. Нисам имала појма да то може да убије дијете, и то тако брзо. Молим родитеље – причајте с дјецом, обратите пажњу, не купујте им те спрејеве", поручила је Клер.
"Сваки дјечак добије дезодоранс за Божић, то је уобичајен поклон... и баш то ме највише плаши", додала је тихо за "Тхе Сун".
Трагедија мале породице из Манчестера подсјетила је свијет колико лако непажња, друштвени притисак или опасни изазови могу однијети живот.
Стручњаци апелују на родитеље да разговарају с дјецом, да прате њихове активности на мрежама и да објасне да "виралне игре" често могу имати трагичан крај.
