Logo

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

Извор:

СРНА

24.10.2025

17:46

Коментари:

0
Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изразио је увјерење да ће се руски и амерички предсједници Владимир Путин и Доналд Трамп ипак састати како би разговарали о рјешавању украјинске кризе.

Орбан је истакао да сви знају да ће се Руси договорити са Американцима.

- Овдје, у Европи, знамо да мировни самит није скинут са дневног реда. Неће се одржати за седам дана, датум је неизвјестан, али нема сумње да ће се на крају одржати - рекао је Орбан за радио станицу Кошут.

СНСД Градски одбор Бијељина

Градови и општине

СНСД Бијељина: Петровићу политички обрачун важнији од интереса грађана

Очекивало се да ће се руско-амерички самит одржати у Будимпешти.

Мађарски премијер је још једном позвао лидере ЕУ да се укључе у директне разговоре са Русијом, као што су то учиниле САД.

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

Сцена

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

3 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

3 ч

0
Како одабрати најбоље маслиново уље?

Савјети

Како одабрати најбоље маслиново уље?

3 ч

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Ови крајеви су већ на удару олује, а ево када стиже снијег

3 ч

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Свијет

Кћерка (19) познатог водитеља пронађена мртва

3 ч

0
Дјевојчица пропала кроз пукотину на глечеру, спасиоци затекли шок сцену

Свијет

Дјевојчица пропала кроз пукотину на глечеру, спасиоци затекли шок сцену

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Ухапшен осумњичени за убиство Ане: Младу маму избо на улици пред сином, па побјегао

4 ч

1
Заплијењена велика количина нелегалних лијекова за мршављење

Свијет

Заплијењена велика количина нелегалних лијекова за мршављење

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

49

Овај сок штити од 3 веома честе болести

20

48

Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске

20

39

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

20

38

Откривено највеће налазиште злата на свијету

20

29

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner