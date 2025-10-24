Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

Извор:
СРНА
24.10.2025
17:46
Мађарски премијер Виктор Орбан изразио је увјерење да ће се руски и амерички предсједници Владимир Путин и Доналд Трамп ипак састати како би разговарали о рјешавању украјинске кризе.
Орбан је истакао да сви знају да ће се Руси договорити са Американцима.
- Овдје, у Европи, знамо да мировни самит није скинут са дневног реда. Неће се одржати за седам дана, датум је неизвјестан, али нема сумње да ће се на крају одржати - рекао је Орбан за радио станицу Кошут.
Очекивало се да ће се руско-амерички самит одржати у Будимпешти.
Мађарски премијер је још једном позвао лидере ЕУ да се укључе у директне разговоре са Русијом, као што су то учиниле САД.
