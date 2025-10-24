Ухапшен осумњичени за убиство Ане: Младу маму избо на улици пред сином, па побјегао

Logo

Њемачка полиција ухапсила је осумњиченог за убиство Ане Р., младе мајке у Бремену, за којим је била расписана међународна потрага.

Осумњичени Кајахан О. ухапшен је у петак у Бремену, саопштила је полиција. Осумњичени је наводно био на путу ка полицији са својим адвокатом, када је дошло до хапшења.

Он је осумњичен да је напао бившу девојку Ану Р. (30) и њеног сина (12) испред њиховог дома у Бремену у недЈељу. Жена је задобила смртоносну убодну рану, а њен син је поврИЈеђен. Он је превезен у болницу и није животно угрожен.

Ухапшени је био у вези са Аном и отац је њеног најмлађег дјетета (2).

Полиција ФБиХ

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац починио самоубиство у породичној кући

Нападач је побјегао након злочина, али је током истраге брзо идентификован као бивши дечко жртве. Сумњало се да је побјегао у Турску, због чега је расписана међународна потрага.

Анина породица је очајна и у шоку након убиства. Њена рођака Светлана је за Билд рекла како су упозорили Ану на њега.

"Нисмо уопште жељели да живи са њим. Када се вратила, стално се појављивао близу ње, пријетио јој. Потпуно смо уништени, не знам шта ће бити са дјецом, апеловали смо на донације", рекла је Светлана, преноси Телеграф.

