Бизнисмен са Балкана погинуо у паду авиона: Ово је потенцијални узрок несреће

Курир

24.10.2025

12:54

Мали авион који је у четвртак нестао са радара срушио се усред шуме у близини места Бакани у Румунији.

Пилот, бизнисмен из Сучаве, пронађен је мртав.

Спасилачке екипе лоцирале су олупину малог авиона који је у четвртак ујутру нестао са радара, у шуми поред мјеста Бакани. На лице мјеста стигли су ватрогасци и екипа хитне помоћи.

Власти су утврдиле да је пилот, који је био сам у летјелици, проглашен мртвим.

нож

Србија

Ухапшен дјечак који је избо вршњака ножем: Задао му више убода у предјелу бутина

Пилот је био Јоан Павел, бизнисмен из Сучаве, познат као власник компаније Дејли кафе и оснивач Дејли групе. Имао је планинску кућу и виноград у округу Васлуи, управо у области где се авион срушио.

Мушкарац је полетио из Сучаве и требало је да слети на приватни хелиодром који се налази на ивици шуме, у близини његове имовине.

Истрага у току

У тренутку нестанка летјелице, у том подручју је владала густа магла, што је могло да отежа маневре приликом слијетања. Контакт с пилотом изгубљен је убрзо након што је авион нестао са радара.

Полиција и тужилаштво су стигли на мјесто несреће како би утврдили узроке пада. Истрага треба да покаже да ли је до несреће дошло због лоших временских услова или техничког квара.

Први позив за помоћ активирао је аутоматски систем E-CALL, а затим је услиједио и позив представника компаније којој је авион припадао. Одмах су послате спасилачке екипе, које су након претраге пронашле авион и тијело пилота. Истрага је и даље у току, а истражитељи покушавају да прецизно утврде узрок несреће.

