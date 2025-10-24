Пао дрон у Пољској

Извор:
Б92
24.10.2025
11:18
Коментари:0
Дрон, који припада Пољској групи за наоружање и који је коришћен у тренажне сврхе, пао је данас на цивилно подручје и оштетио возило пољске поште у Иновроцлаву.
Пад дрона повезује се са губитком комуникације између пилота и летјелице, наводи РМФ ФМ.
Приликом пада дрона нико није повријеђен.
Како је пренио пољски радио, лет дрона је унапред пријављен, а током употребе није било контраиндикација.
Војна полиција истражује разлоге прекида комуникације.
Бивши замјеник министра националне одбране Бартош Ковнацки истакао је да је то други инцидент те врсте у Пољској.
Најновије
Најчитаније
14
20
14
10
14
08
14
06
14
00
Тренутно на програму