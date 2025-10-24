Logo

Пао дрон у Пољској

Извор:

Б92

24.10.2025

11:18

Коментари:

0
Пао дрон у Пољској
Фото: Printscreen/Youtube

Дрон, који припада Пољској групи за наоружање и који је коришћен у тренажне сврхе, пао је данас на цивилно подручје и оштетио возило пољске поште у Иновроцлаву.

Пад дрона повезује се са губитком комуникације између пилота и летјелице, наводи РМФ ФМ.

Приликом пада дрона нико није повријеђен.

Како је пренио пољски радио, лет дрона је унапред пријављен, а током употребе није било контраиндикација.

Војна полиција истражује разлоге прекида комуникације.

Бивши замјеник министра националне одбране Бартош Ковнацки истакао је да је то други инцидент те врсте у Пољској.

Подијели:

Тагови:

Пољска

dron

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Муслимани у Британији се масовно крсте у хотелима, потапају их у кади

Свијет

Муслимани у Британији се масовно крсте у хотелима, потапају их у кади

3 ч

0
У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи

Свијет

У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи

4 ч

0
Ово је тренутак који приказује бијег пљачкаша из Лувра

Свијет

Ово је тренутак који приказује бијег пљачкаша из Лувра

5 ч

0
Орбан: Путин ме упозорио

Свијет

Орбан: Путин ме упозорио

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

14

10

Током викенда више дијелова града без струје

14

08

Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

14

06

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

14

00

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner