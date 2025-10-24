Ово је тренутак који приказује бијег пљачкаша из Лувра

Извор:
Британски лист Гардијан објавио је успорени снимак који приказује бијег двојице лопова након спектакуларне крађе накита вриједног 88 милиона евра из музеја Лувр у Паризу.
На снимку се види двојица мушкараца – један обучен у жути рефлектујући прслук, док други носи кацигу.
Они се лифтом за намјештај спуштају из Галерије Аполон, у којој се иначе чувају неки од највреднијих експоната музеја.
Према наводима француских медија, њихов бијег забиљежен је камером постављеном на прозору оближње просторије музеја. Снимак показује поглед према кеју Франсоа Митерана, гдје су пљачкаши раније паркирали украдени камион опремљен 30-метарским љествама и дизалицом с корпом, помоћу којих су се попели до галерије на првом спрату.
- Појединци су на скутерима - чује се глас једног чувара на снимку.
Само неколико секунди касније, двојица мушкараца заиста напуштају мјесто злочина – сваки на свом скутеру.
Процјене француских медија указују да је читава пљачка трајала мање од седам минута, док су сами лопови у галерији провели само четири минуте.
Министар унутрашњих послова Француске, Лорант Нинез, изјавио је да на случају тренутно ради више од стотину истражитеља, који покушавају идентификовати и лоцирати починиоце.
Прозор кроз који су провалници ушли постао је нова туристичка атракција. Туристи у Паризу окупљају се испред тог дијела музеја гдје се фотографишу.
