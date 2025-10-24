Logo

Ово је тренутак који приказује бијег пљачкаша из Лувра

Извор:

АТВ

24.10.2025

09:15

Коментари:

0
Ово је тренутак који приказује бијег пљачкаша из Лувра
Фото: Printscreen/Youtube/The Guardian

Британски лист Гардијан објавио је успорени снимак који приказује бијег двојице лопова након спектакуларне крађе накита вриједног 88 милиона евра из музеја Лувр у Паризу.

На снимку се види двојица мушкараца – један обучен у жути рефлектујући прслук, док други носи кацигу.

Они се лифтом за намјештај спуштају из Галерије Аполон, у којој се иначе чувају неки од највреднијих експоната музеја.

Према наводима француских медија, њихов бијег забиљежен је камером постављеном на прозору оближње просторије музеја. Снимак показује поглед према кеју Франсоа Митерана, гд‌је су пљачкаши раније паркирали украдени камион опремљен 30-метарским љествама и дизалицом с корпом, помоћу којих су се попели до галерије на првом спрату.

- Појединци су на скутерима - чује се глас једног чувара на снимку.

Само неколико секунди касније, двојица мушкараца заиста напуштају мјесто злочина – сваки на свом скутеру.

Музеј у Лувру: Прозор кроз који су провалници ушли постао нова туристичка атракција

Процјене француских медија указују да је читава пљачка трајала мање од седам минута, док су сами лопови у галерији провели само четири минуте.

Министар унутрашњих послова Француске, Лорант Нинез, изјавио је да на случају тренутно ради више од стотину истражитеља, који покушавају идентификовати и лоцирати починиоце.

Прозор кроз који су провалници ушли постао је нова туристичка атракција. Туристи у Паризу окупљају се испред тог дијела музеја гдје се фотографишу.

Подијели:

Тагови:

Luvr

Пљачка

muzej

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Појавио се нови снимак бијега лопова из Лувра

Свијет

Појавио се нови снимак бијега лопова из Лувра

2 ч

0
Лувр поново отворен за посјетиоце

Свијет

Лувр поново отворен за посјетиоце

1 д

0
Процијењена штета од пљачке Лувра 88 милиона евра

Свијет

Процијењена штета од пљачке Лувра 88 милиона евра

2 д

0
Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и жели да га поклони, ево коме

Свијет

Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и жели да га поклони, ево коме

3 д

0

Више из рубрике

Орбан: Путин ме упозорио

Свијет

Орбан: Путин ме упозорио

2 ч

0
Појавио се нови снимак бијега лопова из Лувра

Свијет

Појавио се нови снимак бијега лопова из Лувра

2 ч

0
Хеликоптер

Свијет

У паду хеликоптера погинула породицa америчког политичара

3 ч

0
Трамп прекинуо трговинске преговоре с Канадом

Свијет

Трамп прекинуо трговинске преговоре с Канадом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Најнижа плата у Српској биће повећана према степену стручности

10

23

Народ прича са Биљаном Стокић: Угљевик

10

23

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

10

22

Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

10

18

У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner