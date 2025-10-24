Logo

Појавио се нови снимак бијега лопова из Лувра

24.10.2025

07:59

Појавио се нови снимак бијега лопова из Лувра
Фото: Tanjug / AP

Појавио се невјероватан снимак који приказује лежеран бијег двојице лопова из Лувра након што су украли француске крунске драгуље вриједне 88 милиона евра.

Видео, који је постао виралан, приказује пљачкаше како се теретним дизалом полако спуштају с мјеста злочина, што представља најновији обрат у једној од најспектакуларнијих пљачки у Француској посљедњих деценија, пише Гардијан.

Шта открива видео?

На снимку дугом 36 секунди, чију је аутентичност потврдио лист ''Ле Парисиен'', виде се двојица мушкараца обучених у црно како се вањским теретним лифтом полако спуштају из галерије Аполо.

Један од њих носи жути рефлектујући прслук, а други мотоциклистичку кацигу. Чини се да је видео снимљен с оближњег прозора у музеју, с погледом на ''Quai Francois Mitterrand'', гдје су лопови претходно паркирали украдени камион с 30-метарским лотрама које су искористили за улазак у галерију на првом спрату.

Током снимка чује се глас, вјероватно радника обeзбјеђења, како преко радиовезе говори: "Појединци су на скутерима. Одлазе, одлазе." Само неколико секунди касније, мушкарци се виде како бјеже на два скутера, док други глас узвикује: "Проклетство, ево их - полиција."

Пљачка у седам минута

Подсјетимо, пљачка се догодила у недјељу у 9.30 ујутро, непосредно након отварања музеја. Двојица од четворице чланова банде упала су у галерију разбивши прозор који, чини се, није био обезбијеђен.

Помоћу резача за дискове отворили су двије витрине и украли осам комада непроцјењивог накита.

Међу украденим предметима су смарагдна и дијамантна огрлица коју је Наполеон I. даровао својој другој супрузи Марији Лујзи, те тијара која је некоћ припадала царици Еугенији, супрузи Наполеона III.

пљачка лувр

Свијет

Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?

Француски медији су саопштили да је цијела операција трајала мање од седам минута, а да су се пљачкаши у самој галерији задржали само 3 минуте и 58 секунди.

Министар унутрашњих послова Лаурент Нуњез потврдио је да на случају ради више од 100 истражилаца, преноси Индекс.

Dijamant

Свијет

Филмска прича о уклетом дијаманту: Лопови у Лувру га заобишли иако вриједи 60 милиона долара

Диркторка Лувра Laurence de Cars у сриједу је пред сенаторима признала "страшан пропуст".

Потврдила је да је покривеност спољњих зидова огромне зграде безбједносним камерама била "изразито недовољна", што је пљачкашима очито олакшало посао.

