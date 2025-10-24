Трамп прекинуо трговинске преговоре с Канадом

24.10.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да одмах прекида све трговинске преговоре с Канадом и то због рекламе коју је видио на телевизији.
На "Truth Social" је написао да је земља објавила рекламу у којој бивши амерички предсједник Роналд Реган негативно говори о царинама.
"На основу њиховог нечувеног понашања, сви трговински преговори с Канадом се овиме прекидају", написао је Трамп касно у четвртак.
Амерички предсједник је увео царину од 35% на увоз из Канаде, иако је дозволио изузећа за робу која спада под Споразум о слободној трговини с Мексиком и Канадом (УСМЦА), који је Трамп испреговарао током свог првог мандата.
Трамп је такође увео секторске царине на канадску робу, укључујући 50% на метале и 25% на аутомобиле.
Што се тиче спорне рекламе, у њој је кориштен снимак бившег америчког предсједника Роналда Регана који говори о царинама 1987. године.
Онтарио је потрошио 75 милиона долара на емитовање нове антицаринске рекламе у Сједињеним Америчким Државама, намијењене републиканским гласачима.
Из кабинета премијера канадског Онтарија рекли су да ће се реклама почети емитовати на Њузмаксу и Блумбергу, а наредне двије седмице на Фокс њузу, Фокс Спортс, НБЦ, ЦБС, ЦНБЦ, ЕСПН и АБЦ, као и на локалним подружницама тих мрежа, те на локалним станицама.
