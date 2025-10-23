Logo

Држављанин БиХ ухапшен током примопредаје 11 kg кокаина

23.10.2025

23:01

Држављанин БиХ ухапшен током примопредаје 11 kg кокаина
Фото: Pexels

Кантонална полиција Цириха ухапсила је 30-годишњег држављанина Босне и Херцеговине приликом примопредаје 11 килограма кокаина.

Са њим заједно је ухапшен и 55-годишњи Ирац који је кокаин прокријумчарио у Швајцарску. Њих двојица су затечена у аутомобилу током наводне примопредаје, а полиција је пронашла и 30.000 швајцарских франака у готовини.

Како преносе медији, до хапшења је дошло у Греценбаху, кантон Золотурн.

Кантонална полиција Цириха, заједно са Јавним тужилаштвом II кантона Цирих, покренула је истрагу о кршењу Закона о наркотицима. Истрага је потврдила сумњу да је 55-годишњи ирски држављанин покушавао да прокријумчари кокаин у Швајцарску из иностранства. Када се у Греценбаху састао са 30-годишњим мушкарцем из БиХ, обојица су ухапшени. Током претреса возила, истражиоци су пронашли 11 килограма кокаина сакривеног у аутомобилу. Накнадним претресом заплијењено је око 30.000 швајцарских франака.

Упркос отпору једног осумњиченог, обојица су ухапшени. Јавно тужилаштво у Цириху је поднијело захтејв за одређивање притвора, пишу Независне.

