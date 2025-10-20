Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?

Извор:
Невјероватно дрска пљачка изведена јуче, 19. октобра у славном Лувру носи сва обиљежја банде “Пинк Пантер”, сагласни су британски стручњаци за безбједност који су данас анализирали овај несвакидашњу упад у најпознатији музеј на свијету.
Непроцјењиво драгуље украдено у рацији вероватно је већ прокријумчарено из Француске, тврди Бери Филипс, бивши оперативни шеф “Летећег одреда” при Метрополитен полицији.
Благо, укључујући хиљаде појединачних дијаманата и смарагда, биће разбијено и прерађено за продају на отвореном тржишту, увјерен је Филипс.
Француске власти су рекле да су само страни криминалци могли да изведу седмоминутни препад у свјетски музеју.
Пензионисани главни детектив, господин Филипс, рекао је да војна прецизност пљачке сугерише да ју је извела баш банда "Пинк Пантер".
Он додаје да је то злочиначка организација бивших југословенских војника који су наводно извршили чак 400 пљачки високе вриједности широм свијета, укључујући и Британију.
"Тачно се уклапа у њихов претходни рад и методе које користе. Овај тим пљачкаша је био веома професионалан. Сигурно већ имају добро организовану мрежу за прераду и склањање робе, која је несумњиво већ напустила Француску. Пинк Пантер има своју шему рада. Никада не краду слике, јер је њих тешко препродати, тржиште је ограничено. Они иду само за вриједним накитом који лакше могу прерадити и препродати, и тако брзо доћи до новца", каже Филипс.
Он додаје да је "Пинк Пантер" већ деценијама на криминалистичкој свјетској сцени. И док би многи мислили да су "подмладили" кадар, Филипс додаје да има и старих професионалаца.
"На оном снимку надзорне камере несумњиво се ради о старијем, искуснијем човјеку, који је изразиtо крупан”, каже он додајући да је врло вјероватно да су унутар музеја имали доушника.
"Тешко је повјеровати да нису имали некога изнутра ко је идентификовао све слабости сигурносног система у Лувру. Скоро сам сигуран да су имали инсајдера јер овакве пљачке подразумијевају велику припрему и планирање", каже Филипс, наглашавајући да је овако дрска пљачка велика срамота за Француску.
