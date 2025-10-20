Пица хат затвара 68 ресторана

20.10.2025
22:15
Мултинационални ланац пицерија Пица хат (Pizza Hut) затвориће 68 ресторана и 11 мјеста за доставу, што ће довести до губитка више од 1.200 радних мјеста након што је компанија која управља ресторанима поменуте фирме у Великој Британији пала у стечај.
Фирма која управља ресторанима Пица хата у Уједињеном Краљевству, DC London Pie, именовала је стечајне управнике из фирме за корпоративне финансије, преноси Скај њуз.
Ипак, амерички угоститељски гигант "Yum! Brands", који је власник глобалног пословања Пица хата, саопштио је да је купио ресторане у Британији у оквиру споразума о претпродаји, који би требао да спаси 64 продајне локације и обезбиједи будућност за 1.276 радника.
Портпарол британског Пица хата потврдио је споразум и рекао да је као резултат тога задовољан што је обезбиједио наставак рада поменутих локација.
"На тај начин заштитиће се радна мјеста и услуга за наше госте", рекао је он.
DC London Pie је компанија основана након што је Directional Capital, који је управљао франшизама у Шведској и Данској, купио 139 ресторана у Великој Британији од претходног британског франшизног партнера Heart with Smart Limited у јануару ове године.
