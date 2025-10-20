Питала ChatGPT да јој састави добитну комбинацију за лутрију па освојила 86.000 евра

20.10.2025
Житељка Мичигена, Тами Карви, једна је од добитница у наградној игри Powerball, захваљујући вјештачкој интелигенцији.
Ова 45-годишњакиња је затражила од ChatGPT-a да јој изабере бројеве за наредно коло, не слутећи какво је изненађење очекује.
"Питала сам ChatGPT за сет Powerball бројева и њих сам уписала на тикету", казала је Тами.
Она додаје да обично игра само кад џекпот достигне велики износ, па када је цифра престигла невјероватних 1.787 милијарди долара, није могла да одоли.
Током извлачења, схватила је да четири броја, које је ChatGPT изабрао, постоје на тикету, што јој је донијело 43.000 евра.
Међутим, Тами је одиграла и додатну опцију - Power Play, који је удвостручио њену награду, односно повећао је на 86.000 евра!
"Мој супруг и ја смо били потпуно шокирани", открила је.
Лутрија Мичигена се огласила и истакла да је њена побједа била случајна и да није могла бити "израчуната" помоћу АИ алата или софтвера за генерисање бројева.
Тами планира да искористи дио новца за отплату преосталог дуга за кућу, док ће остатак орочити у банци, преноси Телеграф писање New York Posta.
