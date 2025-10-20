Први новембар брише прошлост, два хороскопска знака крећу испочетка

20.10.2025
15:25
Ближи се први дан новембра, а то значи да два хороскопска знака, како тврде астролози, крећу све испочетка.
Ако сте Шкорпија или Водолија 1. новембра затварате једно поглавље и крећете без страха, као да вам је неко скинуо терет са леђа.
За два знака која су прошла кроз тихе олује, унутрашње ломове и невидљиве борбе сада, коначно, долази тренутак када се све то претвара у снагу.
Шкорпија престаје да се бори са собом, а Водолија престаје да се извињава свијету.
Оба знака бирају да крену, не даље, већ дубље. У себе. У оно што су одувијек знали да могу бити, преноси Гранд.нова.рс.
Први новембар је дан када када се енергија не пита да ли сте спремни. Само вас гурне. И ви схватите да сте већ закорачили.
Нема више чекања на савршен тренутак, нема више анализирања прошлих грешака.
Све што је било - остаје тамо где припада. И први пут послије дуго времена, то вам не дјелује страшно. Дјелује ослобађајуће.
