Први новембар брише прошлост, два хороскопска знака крећу испочетка

20.10.2025

15:25

Први новембар брише прошлост, два хороскопска знака крећу испочетка
Фото: Pexels

Ближи се први дан новембра, а то значи да два хороскопска знака, како тврде астролози, крећу све испочетка.

Ако сте Шкорпија или Водолија 1. новембра затварате једно поглавље и крећете без страха, као да вам је неко скинуо терет са леђа.

За два знака која су прошла кроз тихе олује, унутрашње ломове и невидљиве борбе сада, коначно, долази тренутак када се све то претвара у снагу.

Шкорпија престаје да се бори са собом, а Водолија престаје да се извињава свијету.

Оба знака бирају да крену, не даље, већ дубље. У себе. У оно што су одувијек знали да могу бити, преноси Гранд.нова.рс.

Први новембар је дан када када се енергија не пита да ли сте спремни. Само вас гурне. И ви схватите да сте већ закорачили.

Нема више чекања на савршен тренутак, нема више анализирања прошлих грешака.

Све што је било - остаје тамо где припада. И први пут послије дуго времена, то вам не д‌јелује страшно. Д‌јелује ослобађајуће.

Хороскоп

astrologija

